اختتام مواي تاي «زايد الرياضية» رجال وسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس، منافسات المواي تاي في بطولة زايد الرياضية في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، وجرى 6 نزالات في النهائي، حيث قابل اللاعب أحمد الجبيناوي اللاعب إبراهيم بلال في وزن تحت 60 كجم وفاز عليه ونال حزام البطولة،

وفاز اللاعب مهدي اوباحمو على اللاعب حسين الزبيدي في وزن تحت 67 كجم وتوج بحزام البطولة، وفاز بحزام البطولة أيضاً اللاعب أمين المعتصم بعد مواجهة قوية مع اللاعب أكرم الانيسي في وزن تحت 71 كجم، وتوج اللاعب مصطفى التكريتي بحزام البطولة بعد فوزه على اللاعب نبيل عواش في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها تحت وزن 81 كجم، وفي المباراة الأخيرة فئة الرجال بالوزن المفتوح 91 توج اللاعب مصطفى الطسلق بعد انسحاب اللاعب محمد موسى بسبب الإصابة.

وكانت هناك مباراة واحدة قوية من فئة البنات تحت وزن 60 كجم فازت بها اللاعبة إلهام بوركادي بعد موجهتها اللاعبة سارة البقالي.

وفي نهاية النزالات أشاد أمين عام الاتحاد الدولي ستيفان فوكس بجهود الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي والتطور الذي لمسه خلال متابعته مجريات البطولة ومستوى المهارات لدى اللاعبين.

بدوره عبر عبدالله النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن سعادته بتنظيم بطولة زايد الرياضية ومشاركة الاتحاد فيها للمرة الثانية والحضور الجماهيري الكبير، وشكر كل العاملين على إنجاح البطولة.

وأكد أيضاً طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد أهمية إقامة هذه البطولة في نسختها الثانية بالنسبة للاتحاد، وذلك استكمالاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد والوقوف على مدى الجاهزية استعداداً لاستضافة البطولة الآسيوية في أبوظبي نوفمبر المقبل.

وفي الختام تم تبادل الدروع والصور التذكارية بين أمين عام الاتحاد الدولي ستيفان فوكس وعبدالله النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الإماراتي، وطارق المهيري أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي المدير التنفيذي للاتحاد، ود. باسل الشاعر مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ومصطفى جبار رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وشاكر الشروف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي.