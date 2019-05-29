سيف بن كليب: «الأصايل» تحظى بدعم غير محدود

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه سيف بن كليب الكتبي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من القيادة الرشيدة، ولا سيما جائزة البيرق التي تم رصد جوائز مالية بقيمة 10 ملايين درهم لها، مما ساهم في إثراء الحركة الاقتصادية لرياضة الهجن، موضحاً أن فكرة البيرق رائدة وفريدة من نوعها حققت أهدافها.

وأضاف بن كليب لـ«البيان الرياضي»، إنه يتطلع إلى حصد نتائج أفضل في الموسم المقبل سعياً إلى حصد لقب النسخة الثالثة بعد أن حل وصيفاً في النسخة الحالية.