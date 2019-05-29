محمد بن غدير: الإنجاز مصدر فخر واعتزاز

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعرب محمد راشد بن غدير عن فخره واعتزازه بالتتويج بلقب النسخة الثانية للبيرق، وقال لـ«البيان الرياضي»، إن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المبادرة، وراء هذه التظاهرة التراثية الضخمة، مشيراً إلى أن الموسم الماضي يعد استثنائياً بجميع المقاييس سواء على مستوى المنافسة أو الفعاليات الخاصة بالهجن والحضور المتميز للسباقات إلى جانب ارتفاع حجم المشاركة.

وكشف ابن غدير أن الجائزة أنعشت الحركة الاقتصادية وزادت عمليات البيع والشراء بين الملاك، موضحاً أن أهمية جائزة البيرق تكمن في تشجيع العديد من الملاك على المشاركة في هذه النسخة الأخيرة والذين لم يشاركوا في النسخة الأولى، ما يؤكد أن رياضة الهجن في تقدم وازدهار بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

واختتم ابن غدير قائلاً: إننا محظوظون بالقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً من أجل مصلحة الوطن والمواطن وذلك ما يترجمه الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد.