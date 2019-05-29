الجزيرة يحتفي بسباحيه أصحاب الإنجازات في الموسم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

احتفت شركة الجزيرة للألعاب الرياضية بسباحي النادي المتميزين أصحاب الإنجازات في الموسم الرياضي 2018/‏2019، أول من أمس، في مقر النادي، بحضور راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية الذي كرم السباحين، في حضور هشام الفردان وعبدالله عمر عضوي مجلس الإدارة، وجمعة الغيلاني مشرف الألعاب المائية، والجهاز الفني للسباحة بالنادي، وهنأ راشد الهاملي السباحين، على إنجازات الموسم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لمواصلة اعتلاء منصات التتويج، ومؤكداً أن الإدارة دائماً تقف خلف أبنائها وتساندهم.

حافز معنوي

ومن جانبه قال جمعة الغيلاني إن إدارة الجزيرة دائماً تقف مع اللاعبين والفرق المتميزة، عندما يحققون إنجازاً ما، ويتوجب عليها تكريمهم وإعطاؤهم الحق الأدبي المناسب، كحافز مادي ومعنوي لحصد المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة.

وأضاف: السباحون لم يقصروا، حيث حصلوا على المركز الثالث في درع التفوق، بعد ناديي الوصل والنصر، ونأمل أن ننافس على درع التفوق الموسم المقبل، باحتلال المركز الأول أو الثاني، مشيراً إلى أن فريق النادي تحت 16 عاماً لكرة الماء، نجح في الحصول على بطولة الدوري، وقال إن فريق السباحة لمرحلة العموم احتل المركز الأول على مستوى الأندية المحلية، والثالث بالنسبة للأكاديميات.

تمثيل المنتخب

وأوضح الغيلاني رئيس اللجنة الفنية لكرة المياه باتحاد السباحة أن 90% من لاعبي الجزيرة سوف يمثلون المنتخب الوطني في سبتمبر المقبل بالكويت لمرحلة 16 عاماً، لكرة الماء، وأكد أنه مع أهمية الحدث يتحتم عمل معسكرين داخلي وخارجي للاستعداد لهذه البطولة المهمة، والتي تشارك فيها كرة الماء الإماراتية بعد سنوات طويلة، وأوضح أنه رفع متطلبات فرق السباحة وكرة الماء، إلى إدارة النادي، وبعض الأمور اللوجستية من أجل المنافسة في الموسم المقبل، وتحقيق الإنجازات.