«دبي الرياضي» يبحث الاستعدادات لليوم العالمي لليوغا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي والقنصلية العامة الهندية بدبي، التعاون لتنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لليوغا التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً منذ العام 2015 بالتعاون بين الطرفين، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمجلس دبي الرياضي وجمع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، مع شري فيبول القنصل العام الهندي في دبي والمستشار راهول سريفاستافا، بحضور خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم الفعالية يوم 21 يونيو المقبل في حديقة زعبيل، وعلى توجيه الدعوة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة في الاحتفالية التي باتت حدثاً سنوياً مهماً في أجندة الفعاليات الرياضية بدبي.