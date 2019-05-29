أبطال «قوى الثقة» يتألقون في الجائزة الكبرى بسويسرا

المصدر: سويسرا - البيان الرياضي

حقق أبطال نادي الثقة لأصحاب الهمم، نتائج رائعة وأرقاماً شخصية وعالمية جديدة، خلال مشاركتهم في منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى والتي تقام حالياً في سويسرا، وذلك ضمن برامج استعدادات لاعبي النادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، وأهمها بطولة ألعاب غربي آسيا وبطولة العالم التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل، وشهدت المنافسات السويسرية، تألقاً كبيراً لبطلنا الأولمبي محمد القايد حيث استطاع انتزاع المركز الأول في منافسات 800م عدواً بالكراسي المتحركة، كما حقق المركز الأول في منافسات 400 م محققاً رقماً آسيوياً جديداً بزمن قدره 50.41، كما أحرز القايد المركز الثاني في منافسات 200 م و100م كما شارك البطل العالمي بدر الحوسني في منافسات 1500 و5000 م محققاً أرقاماً شخصية جديدة.

واطمأن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس النادي، على أعضاء البعثة، مثمناً النتائج الرائعة للاعبين، ومؤكداً أن إدارة النادي تدعم بكل قوة اللاعبين من خلال توفير الظروف الملائمة من إمكانات مادية وفنية ومعسكرات والمشاركة في بطولات دولية بهدف الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم وتحقيق الأهداف المنشودة.