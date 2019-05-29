«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب لتحديات كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة بعثة منتخب الجودو التي تشارك في بطولة كأس آسيا للشباب والناشئين المقامة في ماكاو أيام 4، 5، 6 يوليو القادم في مرحلتها الأولى، والتي تعقبها البطولة الآسيوية الثانية التي تقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 11 وحتى 15 من ذات الشهر، ويسبقها معسكر إعداد من السابع إلى العاشر من يوليو قبل انطلاقة البطولة، على أن تعود البعثة من هناك، لتغادر إلى العاصمة الأردنية عمّان، تأهباً لبطولة غربي آسيا.

قائمة المنتخب

ويرأس بعثة منتخبنا في ماكاو، محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد وتضم قائمة فئة الناشئين، زايد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 50 كغ، وأحمد علي في وزن تحت 55 كغ، وأحمد جاسم في وزن تحت 60 كغ، وراشد الحوسني في وزن تحت 66 كغ، وأما فئة الشباب فتضم أحمد النقبي المشارك في وزن تحت 60 كغ، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كغ، واللاعبة ميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كغ بجانب الطاقم الفني.

المشاركة الإيجابية

وحث محمــد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، البعثــة على ضرورة المشاركة الإيجابية ببذل الجهد الذي يمكن أن يعكس اسم الجودو الإماراتي خلال تلك المشــاركات الآسيوية العمرية للمحافظة على السمعة التي اكتسبها المنتخــب خلال المشــاركة السابقة التي تألق فيها شباب الإمارات مع تحقيق الكثــير من النتائج الإيجابية والفنية والمعنوية والتي عكست تصاعد مستوى الجـــودو الإماراتــي من خــلال تلك الفئات وفق النهج السليم الذي خطــط له الاتحاد.