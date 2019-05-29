الروسي يشارك في إدارة دوري الأمم للكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يغادر حكمنا الدولي في الكرة الطائرة، حامد الروسي اليوم، إلى مدينة غوانزهو الصينية للمشاركة في إدارة مباريات بطولة دوري الأمم للطائرة للرجال، والتي تتنافس فيها منتخبات إيطاليا وألمانيا وإيران والصين، وتنطلق اليوم، وتستمر حتى 2 يونيو المقبل.ويتوجه الروسي من هناك إلى هونغ كونغ، لإدارة دوري الأمم للسيدات من 3 - 7 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات ألمانيا وإيطاليا والصين واليابان، ثم يسافر إلى مدينة كان الفرنسية للمشاركة في إدارة جولة ثانية من مباريات دوري الأمم للرجال، خلال الفترة من 12 - 16 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبات فرنسا وأمريكا والأرجنتين وألمانيا.

ويحمل حكمنا الدولي حامد الروسي، رقماً قياسياً عالمياً بتواجده للسنة الرابعة عشرة على التوالي ضمن حكام دوري الأمم للكرة الطائرة، والتي كانت تقام سابقاً تحت اسم الجائزة الكبرى والدوري العالمي. ويحظى الروسي بالإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي، بما يقدمه من مستوى تحكيمي عالٍ، بما لديه من تراكم خبرات كبيرة، اكتسبها بمشاركته في إدارة مباريات دولية على مستوى بطولات العالم من عام 2001 حتى اليوم.