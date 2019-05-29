فيزبرغر يقتحم «التوب 20» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق النمساوي بيرند فيزبرغر لقب بطولة الدنمارك المفتوحة ليقفز إلى قائمة أفضل 20 لاعباً «التوب 20» في ترتيب الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويكون قريباً من الحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح فيزبرغر في الحصول على لقبه الخامس في مسيرته في الجولة الأوروبية، ليتقدم من المركز 129 إلى المركز 19 على لائحة الترتيب العام بعد أن كسب 710 نقاط.

فيما احتل الاسكتلندي روبرت ماكنتاير المركز الثاني بفارق ضربة واحدة ليحصد 472 نقطة وينتقل من المركز 72 إلى المركز 13، وجاء الفرنسي رومان لانجاسكي ثالثاً، وهو اللاعب الذي حصل على بطاقة الجولة الأوروبية في مدرسة التصفيات العام الماضي بعد أن فشل بأن يحصل على الترقية، وبهذه النتيجة تقدم من المركز 33 إلى المركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على 266 نقطة.