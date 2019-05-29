ختام «رمضانية نبض السعادة» في قطاع النشر بـ«دبي للإعلام»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج أحمد الحمادي، المدير التنفيذي بقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، الفائزين في النسخة الثالثة من بطولة «نبض السعادة» الرمضانية في قطاع النشر، بحضور فاطمة مطر مديرة الموارد البشرية في قطاع النشر، حيث تسلم كأس المركز الأول في لعبة «بيبي فوت» كل من طارق الطواش وسعود خليفة من إدارة المشتريات والخدمات، فيما حل وصيفاً كل من إبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية بصحيفة البيان، وعبدالمنعم السعدي من إدارة الموارد البشرية.

وحملت النسخة الثالثة مفاجآت بعد أن توج بلقب «البلياردو» أحمد حسين من إدارة تكنولوجيا المعلومات في مشاركته الأولى، فيما جاء ثانياً إبراهيم الحساوي.

واحتكر موظفو صحيفة الإمارات اليوم لقبي كرة تنس الطاولة، حيث نال المركز الأول أحمد طارق، فيما حل وصيفاً أحمد شريف. وأشاد أحمد الحمادي بالأجواء الأسرية التي تميزت بها البطولة.

من جانبها، أعربت فاطمة مطر عن سعادتها بنجاح البطولة التي تهدف إلى سعادة الموظفين، وكشفت عن امتداد المسابقات الرياضية على مدار العام، مشيدة بجهود لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من الزملاء: محمد صالح وطارق الطواش وحيدر الهاشمي وعبدالكلام وعبدالرشيد.