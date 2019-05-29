طائرة «الدفاع المدني» تحلق بكأس المنطقة الأمنية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة، ختام منافسات كرة الطائرة، ضمن أنشطة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية، التي أقيمت أول من أمس، بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، وبحضور عدد من ضباط ومنتسبي القطاع الأمني، وجاء فريق إدارة الدفاع المدني في المركز الأول، وحل فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية ثانياً وفريق مكتب القائد العام ونائبه ثالثاً.

وأشاد المقدم فهد بن جمعة، بأهمية هذا الملتقى الرياضي الشرطي، لدوره في خلق جو من المحبة والألفة خلال شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى التنافس الرياضي والثقافي والإعداد البدني المتميز بين منتسبي القطاع الأمني برأس الخيمة، ودعم وتطوير القدرات والإمكانيات الرياضية من خلال تنظيم هذه الأنشطة المتميزة.