«عالم دبي للرياضة» ينطلق 19 يونيو

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تنطلق الدورة التاسعة لعالم دبي للرياضة اكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة، والتي ينظمها مركز دبي التجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 يونيو إلى 10 سبتمبر 2019.

وتحفل أجندة عالم دبي للرياضة الذي بلغ عدد زائريه في الدورات الثماني السابقة أكثر من مليون زائر، بالعديد من أنشطة اللياقة البدنية والمنافسات المثيرة في 20 لعبة متنوعة على 50 ملعباً وبمشاركة 14 أكاديمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، الأمين العام للمجلس وماهر جلفار، نائب أول الرئيس في مركز دبي التجاري العالمي.

جزء مهم

وأكد سعيد حارب أن عالم دبي للرياضة أصبح جزءاً مهماً من الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي على مدار العام وهو يعزز جهود المجلس في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع وقال: لقد حظيت الرياضة بمكانة متميزة كعامل مهم يسهم في تعزيز التطوّر الإيجابي للشباب باعتبارها أهم أداة تساعد أفراد المجتمع على اكتساب سمات شخصية إيجابية وقيم حياتية راقية، ويسعدنا في مجلس دبي الرياضي من خلال شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي أن نواصل التقدّم الذي أحرزناه عاماً بعد عام لتشجيع أفراد المجتمع على اتّباع نمط معيشة صحي، والاضطلاع بدور محوري مهم في توفير منصة أساسية لممارسة الرياضة، ويأتي هذا انطلاقاً من إدراكنا لأهمية توفير كل الوسائل للحفاظ على الصحة واللياقة ومستوى المعيشة الكريمة للجميع، وهو ما يجعل عالم دبي للرياضة الحدث المثالي لتحقيق هذه الأهداف«.

إقبال كبير للزوار

ومن جهته صرح ماهر جلفار، أن عدد زوار عالم دبي للرياضة وصل العام الماضي إلى 330 ألفاً طيلة فترة إقامته التي وصلت إلى 114 يوماً فيما يتوقع أن يصل العدد هذا العام إلى 250 ألفاً بسبب تقليص الفترة إلى 84 يوماً، وقال: يسعدنا تنظيم الدورة التاسعة لعالم دبي للرياضة، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، الذي يضطلع بدور محوري في تهيئة المناخ لأفراد المجتمع لتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية، وهو ما يتطابق مع هدفنا المتمثل في تطبيق رؤية حكومة دبي في تشجيع ممارسة الرياضة وتوفير أرقى مستوى من المرافق الرياضية التي تتيح للمحترفين والهواة وجميع المواطنين والمقيمين والزوار ممارسة الرياضة في أجواء رائعة حتى خلال أشهر الصيف الحارة.

للمرة الأولى

وتتضمّن فعاليات هذا العام لأول مرة مشاركة»أكاديمية أيه سي ميلان«في دبي، جنباً إلى جنب مع فعالية»بول أبف أوول«و»جاست كريكت«و»أكاديميات سنترلاين«التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكريكت والكرة الطائرة، كما تشمل أنشطة وفعاليات هذا العام كذلك مشاركة عدد من أكاديميات كرة القدم الأكثر شهرة، وتشارك كل من»أكاديمية بروفشنال الرياضية«و»أكاديمية ديبيكاز للريشة الطائرة«في تقديم تدريب احترافي في الريشة الطائرة، وتوفّر أكاديمية»تنس 360«، دروساً متقدّمة في التنس، بينما تقدّم»جي- فورس«تدريبات في الكريكت، في حين تقدم كل من»أكاديمية بريستيج ستار تدريبات متقدمة في كرة السلة.

أنشطة وفعاليات

تتضمّن فعاليات هذا العام كذلك مشاركة «أكاديمية أيه سي ميلانو» في دبي وذلك للمرة الأولى، جنباً إلى جنب مع فعالية «بول أبف أوول» و«جاست كريكت» و«أكاديميات سنترلاين» التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكريكت والكرة الطائرة، تشمل أنشطة وفعاليات هذا العام لعالم دبي للرياضة كذلك مشاركة عدد من أكاديميات كرة القدم الأكثر شهرة وهي «أكاديمية آي أف أيه لكرة القدم»، و«أكاديمية يوفنتوس دبي»، و«أكاديمية لاليجا».

كما تشارك كل من «أكاديمية بروفشنال الرياضية» و«أكاديمية ديبيكاز للريشة الطائرة» اللتين تقدمان تدريباً احترافياً في الريشة الطائرة، وتوفّر أكاديمية «تنس 360»، دروساً متقدّمة في التنس، في حين تقدم كل من «أكاديمية بريستيج ستار سبورت»، وMPAC تدريبات متقدمة في كرة السلة.