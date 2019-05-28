«صنع في الإمارات» تزيّن أبرز زوارق مونديال أمريكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم مجدداً في بطولة العالم للزوارق السريعة، والتي تقام على مدار هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وستجرى جولتها الثانية في إحدى البحيرات الأمريكية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ولن يقتصر ظهور المؤسسة في مشاركة زورق فيكتوري 3 بقيادة سفراء رياضة الإمارات ونجوم مؤسسة فيكتوري تيم على الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بل سيشهد الحدث والمرة الأولى حضوراً لافتاً لعلامة فيكتوري تيم التجارية، في الفئات الأخرى في البطولة العالمية من خلال منافسات (سوبر كات).

حيث أنهى فريق جاك هامر الأمريكي (الرصاصة الفضية) ترتيباته للمشاركة عبر زورق صنع داخل مؤسسة فيكتوري تيم بمواصفات عالمية في منافسات سوبر كات، وأبرزت المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال السباقات البحرية في أمريكا، خطوة فريق جاك هامر بالاستعانة بزورق حديث صنع في مؤسسة فيكتوري تيم الرائدة، في مجال تصنيع الزوارق المتخصصة في السباقات البحرية، وخاصة زوارق فئة «اكس كات» العالمية، بعدما حققت الكثير من الإنجازات، وحظيت بالإشادة نظراً لقوة التصنيع ومتانته.

أفضل المنتجات

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيكتوري تيم: من دواعي سرورنا أن نقدم إلى الساحة الرياضية البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية واحداً من أفضل المنتجات التي تقدمها مؤسسة فيكتوري تيم في تاريخها وهو زورق جديد بمواصفات عالمية ليكون أول زورق ماركة فيكتوري تيم يظهر وينافس في سباقات سوبر كات الأمريكية ليقدم رسالة إلى العالم ويبرهن على قدرات أبناء الإمارات في بلوغ العالمية من خلال الابتكار وتوفير أفضل المنتجات بعدما أثبتت زوارقنا تميزها على الساحة العالمية مؤخراً.

وأشار حريز المر إلى أن المؤسسة ومن خلال الدعم المباشر الذي تجده من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من مجلس دبي الرياضي، تمضي من خلال خططها إلى تحقيق أهداف مختلفة ومتنوعة منوهاً بأن المشاركة والانتقال إلى ساحة المنافسات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحقق الأهداف ومن بينها تقديم منتج إماراتي وطني بمواصفات عالمية مشيراً إلى أن كل الفرق أعجبت بما تقدم المؤسسة من زوارق قادرة على تحمل طبيعة المياه والمنافسة بقوة بأفضل أداء وبفعالية عالية لمتطلبات الأمن والسلامة بما يتوافق مع المعايير الدولية إضافة إلى مطابقة الجودة وشروط البيئة.

سمعة طيبة

وأضاف حريز المر: نحن فخورون للغاية بما وصلت إليه سمعة المؤسسة فالكل يعلم أن سفراء رياضة الإمارات ظهروا على الساحة العالمية بداية عقد التسعينيات وجاؤوا إلى الولايات المتحدة وقتها واستعانوا بالخبرات هناك من أجل الاستفادة والتعرف على متطلبات هذه الرياضة وقد حملهم الشغف إلى تطوير تلك المواهب وصقلها وامتد الأمر إلى مجال التصنيع وها نحن اليوم نقدم إلى أمريكا نموذجاً فذاً لزورق سباق سريع متميز سيكون ظهوره الأول نهاية هذا الأسبوع عبر فريق جاك هامر الأمريكي جنباً إلى جنب مع مشاركة سفراء رياضتنا في البطولة العالمية ضمن منافسات الفئة الأولى التي اشتهر بها عمالقة الرياضات البحرية منذ سنوات.

قرار

تخلى فريق جاك هامر الأمريكي الذي ينافس في بطولة العالم للزوارق السريعة بشكلها الجديد، في موسم الولايات المتحدة، والذي يتضمن 6 جولات على مدار العام، تخلى عن زورقه الأسترالي، وقرر الاتجاه إلى مؤسسة فيكتوري تيم وبناء زورقه الجديد بمواصفات عالمية حيث يصل طول الزورق إلى 32 قدماً ومزود بمحركات ميركوري أس 300 وقد وصل إلى هناك من دبي إلى ميناء سافانا بولاية جورجيا عبر شحنه بحراً.