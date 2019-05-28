مسؤولون رياضيون: تجربتنا في الاحتراف ليست فاشلة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

رفض مسؤولون رياضيون في الدولة وصف فترة الـ11 سنة التي تم فيها تطبيق الاحتراف الكامل في كرة القدم بـ«الفاشلة»، مؤكدين أن الإمارات اختارت القرار الصحيح عندما تم تطبيق الاحتراف ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي قبل أكثر من 10 سنوات، جاء ذلك خلال الندوة الرياضية النوعية التي أقيمت في مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان.

وتحولت الجلسة إلى ورشة عمل، جرى فيها تقييم عصر الاحتراف وفقاً للمحاور التي تم إعدادها وأشرف عليها الزميل عدنان حمد. وأكد الشيخ راشد بن حميد في بداية النقاش أن المسؤولية مشتركة بين جميع عناصر اللعبة، مشيراً إلى أن كرة القدم لا يمكن أن تتطور من دون احتراف والاحتراف هو أساس التطور في جميع الدول.

وأوضح أن الاحتراف في الإمارات ليس فاشلاً، ولكن من الممكن أن يرتقي العمل إلى الأفضل مما هو عليه الآن، وقال إن الوصول لمرحلة الاحتراف هدف أساسي تتمناه أي دولة ومن حسن الحظ أن الإمارات كانت من بين الأوائل التي واكبت منظومة الاحتراف في قارة آسيا.

وتحدث الشيخ راشد عن نهضة نادي عجمان، وأشاد بجهود إدارة النادي التي أحسنت اختيار اللاعبين الأجانب، مشيراً إلى أهمية اختيار اللاعبين ضمن التشكيلة بعناية، والالتزام بالخيارات وإعطاء اللاعبين فرصة للتأقلم وإثبات أنفسهم، كما أثنى على الكابتن أيمن رمادي وخططه التي أثبتت نجاحها، وقال إن تكامل التوليفة سبب نجاح عجمان

وبارك الشيخ راشد والحضور لنادي الشارقة فوزه بدوري الخليج العربي، ولنادي شباب الأهلي فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

ترتيبات

واتفق سامي القمزي رئيس شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم على وجود تطور نوعي في ما يخص التنظيم والعمل اللوجستي بعد تطبيق الاحتراف وظهور كوادر مؤهلة، ولكن هناك جدل حول المستوى الفني والنتائج، وقال القمزي إن الضوابط المالية مطلوبة ولكن لا يجوز للاتحاد فرض سقف معين على الأندية في ميزانياتها، فالموارد تتفاوت من نادٍ إلى آخر، وليس من المنطق تحديد سقف لنادٍ لديه إمكانيات كبيرة يحاول استثمارها في كرة القدم.

‎وتطرق النقاش أيضاً إلى خلاف اتحاد الكرة والهيئة، وما إذا كان قد نتج عنه سيطرة الهيئة وفرض قوتها وسطوتها على كل الاتحادات بما فيها اتحاد الكرة.

2030

‎وفي محور الاتحاد والمنتخب دار النقاش بشأن العلاقة بين الأندية واتحاد اللعبة، ورؤية الأندية للتعديلات على النظام الأساسي وفي اللوائح كما أبدى الحاضرون وجهات نظرهم في مستقبل الكرة والمنتخب مع المدرب فان مارفيك، ذكر مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد حريص على خطة مستقبلية حتى 2030 تحت إشراف طاقم بلجيكي قادر على وضع الخطوط والتفاصيل التي تقود لتواصل الأجيال في أجواء مستقرة وبمستوى متطور.

وقال بن غليطة إنه مطمئن لمستقبل المنتخب على المدى القريب للوصول لنهائيات مونديال 2022، مشيراً إلى أن العناصر الموجودين في المنتخب الأولمبي وعناصر منتخب الشباب يمثلون المستقبل الواعد لكرة الإمارات.