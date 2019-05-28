ختام بطولة زايد الرياضية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تختتم مساء اليوم بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الـ 23 بتنظيم نادي ضباط القوات المسلحة وتحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في الخيمة الرمضانية بالنادي والذي يشهد نهائي منافسات خماسيات كرة القدم للرجال أقوى منافسات البطولة، في البطولة التي احتضنت 19 لعبة، وأقيمت المنافسات في 7 مواقع مختلفة ومتوزعة بالعاصمة الإماراتية، بمشاركة أكثر من 3200 رياضي ورياضية وسط حضور جماهيري كثيف بلغ أكثر من 13000 متابع من الجماهير في مختلف الألعاب والمواقع التي احتضنت الحدث.

وأكد الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المنظمة، أن البطولة أصبحت رمزاً رياضياً كبيراً في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المنظمة دائماً ما يعملون من أجل تطوير هذه البطولة وتوسيع نطاقها بشكل أكبر خصوصاً وأن الهدف الأساسي لإقامتها هو لمصلحة أفراد المجتمع وتشجيعه على ممارسة الرياضة وتشجيع الرياضيين على التنافس الدائم فيما بينهم خلال الشهر الفضيل.

وأضاف: «تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، والمُميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق، وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بثقافة التسامح التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية التي تشكل أساساً مُستداماً ومتيناً لمجتمع يرفل بالسعادة، المحبة، التآخي والتآلف بين الجميع».