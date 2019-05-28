ندوة رمضانية تشخص أوجاع رياضة رأس الخيمة

المصدر: دبي - علي شدهان

شخصت ندوة رمضانية أقيمت الليلة قبل الماضية بحضور الشيخ محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأسبق لنادي رأس الخيمة، وبضيافة القطب الرياضي المعروف نجيب عبدالله الشامسي، وبحضور كوكبة من الأقطاب والشخصيات المرموقة، أوجاع وآلام الرياضة في رأس الخيمة.

وأعرب الشيخ محمد بن صقر القاسمي عن قناعته بأن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، هبط إلى دوري الدرجة الأولى من أول مباراة له في دوري الخليج العربي، داعياً إلى عدم الالتفات إلى لقطة هناك أو إشارة هناك في مباريات أخرى، ومشدداً أنه من «المعيب» ألا يوجد لاعب واحد من نادي الإمارات في فريقه الأول، معترفاً بارتكابه هو شخصياً أخطاء في بعض مراحل عمله الرياضي، ورافضاً فكرة الدمج في أندية رأس الخيمة، ومتسائلاً: ماذا أدمج، هل أدمج محتضراً مع جثث؟!

ووجه علي الوالي الشخصية الرياضية المرموقة نقداً لاذعاً لبعض إدارات أندية رأس الخيمة بقوله: بعض المتواجدين في إدارات الأندية أصابهم الغرور، فهم لا يستجيبون للنصائح رغم أنهم لا يملكون خبرة كافية، فيما شدد عبيد كرم القطب الرياضي، أن الرياضة ليست كره قدم فقط، بل هي ألعاب عدة متنوعة.

وسار غانم أحمد غانم القطب الرياضي المعروف في ذات اتجاه الوالي بشأن إدارات الأندية بقوله: عندما يتم تشكيل مجلس إدارة نادٍ ما، فإنه يُشكل من قبل الرئيس فقط، ما جعل الأندية تتآكل للأسف ليس على الصعيد الرياضي فحسب، بل في المنشآت الرياضية، ولهذا، لا بد من مقابلة الجهات العليا من خلال لجنة لتقديم الطلبات في مجال الرياضة.

ولفت أحمد درويش الكفاءة الرياضية المعروفة إلى أن أندية في رأس الخيمة صرفت ملايين الدراهم ولم تحقق نتائج ملموسة، داعياً إلى معرفة أسباب ذلك، مع إيجاد الحلول، ومنوهاً بأن اغلب أندية رأس الخيمة كانت تزخر بالألعاب، لكنها حالياً تقتصر على كرة القدم تقريباً.

وأدلى حسن إبراهيم الرئيس الأسبق لنادي الإمارات بدلوه بالقول: لدينا مشاكل فنية ومالية، ونطلب من الحكومة زيادة الدعم المالي، والرياضة تحتاج إلى مال وعقل بشري، والتعيين في الأندية مشكلة كبيرة، وإلغاء المجالس الانتخابية كارثة.

ودعا عدنان يوسف الإداري اللامع في نادي الإمارات سابقاً إلى حتمية مراجعة مجالس الإدارات الحالية من خلال الزيارات الميدانية لمعرفة احتياجاتها، ورفعها تالياً إلى الجهات المعنية، مطالباً بضرورة زيادة الدعم المالي لكافة أندية رأس الخيمة.

مراكز شباب

وأعرب نجم درويش لاعب كرة القدم السابق، والناقد الرياضي الحالي، عن قناعته بعدم وجود أندية في رأس الخيمة بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما توجد مراكز شباب، متسائلاً بقوله: ليس من المعقول أن تكون لدى نادٍ ما في رأس الخيمة ميزانية لا تتعدى حاجز مليون درهم، لافتاً إلى أن نادي الإمارات صرف سابقاً مبالغ كبيرة على فريقه الأول لكرة القدم لكنه لم يحقق أبعد من المركز العاشر في الدوري.

مواهب

صب الزميل إبراهيم الزعابي الإعلامي الرياضي المعروف، جام غضبه على إدارات أندية رأس الخيمة بقوله: لا أعلم لماذا تلغي الأندية ألعاباً رياضيةً طالما اشتهرت بها رأس الخيمة، أندية رأس الخيمة تعاني تسرب المواهب الرياضية، والغريب، أن إدارات الأندية تسجل في محاضر اجتماعاتها أشياء عكس الواقع، إضافة إلى الاصطدام مع كل ناجح ومنتج لأسباب غير معروفة أيضاً.