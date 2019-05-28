شرطة دبي تكرم أبطال البطولات الرمضانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد العميد عبد الله حسين خان مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، بحضور العميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، حفل تكريم الرعاة والفائزين في بطولات ومسابقات شهر رمضان الفضيل، والمقام في نادي الضباط بالقرهود لكافة العاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 300 رياضي من الرجال والنساء تنافسوا في 15 مسابقة.

وقام العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، يرافقه العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بتكريم الرعاة وشركاء النجاح.