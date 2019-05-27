سيفيرو بطل ثالثة جولات مونديال «أم الإمارات»

المصدر: ساو باولو - البيان الرياضي

توّج الفارس البرازيلي جوس سيفيرو، على صهوة الجواد «ايجيتو لا» لمزرعة ماجال بطلاً للجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والذي أقيم أمس الأول، بمضمار سيداد جارديم في ساو باولو بالبرازيل «أرض السامبا»، ونظم بإشراف منظمة الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة) وبالتزامن مع عام التسامح.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

براعة سيفيرو

واجتذبت الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين 7 فرسان، ولأول مرة ستتاح الفرصة لفرسان أمريكا اللاتينية لخوض نهائيات البطولة في أبوظبي، وأظهر الفارس البرازيلي جوس سيفيرو، على صهوة الجواد «ايجيتو لا» براعة في التعامل مع مجريات السباق ليحقق اللقب ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، وحل ثانياً فارس بورتوريكو انتوني رافائيل رودريجوز لورينزو على صهوة المهر «جونثر راش» لباولو جميل ساليبا، وجاءت ثالثة فارسة بيرو ستيفاني هيرنانديز على صهوة المهرة «كاترينا لا» لمزرعة ماجال، وعقب ختام السباق قام قنصل عام الدولة لدى ساو باولو إبراهيم العلوي، بتتويج الفائزين، بحضور المير جوس ريبيرو رئيس جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل.

إرث الإمارات

وتقدم قنصل عام الإماراتفي ساو باولو إبراهيم العلوي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على دعمهم للرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص.

وقال: جميع الحضور كان سعيداً في يوم المهرجان هنا في ساو باولو، لهذا الدعم للخيول العربية الأصيلة على المستوى العالمي، والخيول العربية الأصيلة تمثل إرثاً للإمارات، وأنا فخور بأن أمثل الدولة في هذا المحفل، حيث شاهدنا علم الإمارات يرفرف على سارية المضمار، وهذا إنما يدل على العلاقة المتينة بين الإمارات والبرازيل، ونتمنى أن تصبح الخيول العربية الأصيلة أقوى وأقوى هنا في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية، وهي رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم أجمع.

تتويج

توج الجواد «جاي راش» بقيادة الفارس جي سوسا بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1000م، والذي أقيم على هامش لجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، متفوقاً على «فيلوستار» بقيادة أي بيريرا، و«اونيدا راش» بقيادة في سوزا.