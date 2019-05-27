حفل تسليم «بيرق الناموس» لأهل الهجن اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تتجه أنظار أهل الهجن ومحبي رياضة الآباء والأجداد، اليوم، إلى حفل تسليم جائزة «بيرق الناموس»، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي. ويقام حفل تتويج الفائزين في النسخة الثانية، الساعة التاسعة والنصف مساءً في قلعة الرمال للاحتفالات، بمنطقة الروية في دبي، بحضور نخبة من الشخصيات وملاك أهل الهجن ومحبي رياضة الأصايل.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 10 ملايين درهم، وسيتوج الفائزون الثلاثة بالمراكز الأولى في الحفل، حيث حسم شعار محمد راشد بن غدير الكتبي، الصراع عن جدارة واستحق «البيرق»، بعد سلسلة من النتائج التي حققها طوال الموسم المنقضي في مختلف ميادين الهجن، فيما جاء المركز الثاني من نصيب سيف بن كليب الكتبي، الذي قدمت هجنه أداء متميزاً، فيما نال المركز الثالث فرج بن حمودة الظاهري.

منافسة قوية

وشهدت النسخة الثانية من «جائزة بيرق الناموس»، مشاركة 38 شخصاً من الملاك، جمعتهم منافسة قوية على ميادين الهجن، في 6 مهرجانات كبرى، أقيمت داخل الدولة وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل بالسعودية، ومهرجان ختامي المرموم.

ملتقى البيرق

وتواصل جائزة «بيرق الناموس»، نجاحها للسنة الثانية على التوالي، بشهادة مُلاك الهجن العربية الأصيلة، الذين جمعهم ملتقى البيرق الأول «كونغرس أهل الهجن» هذا الموسم، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، وذلك للتعرف إلى رؤية نخبة المُلاك، ومناقشة كل الآراء والمقترحات التي تسهم في تطور السباقات، ما سينعكس على النسخة المقبلة، التي ستشهد مزيداً من التطور.

وانطلقت «بيرق الناموس» العام الماضي، حيث ذهب البيرق إلى صالح بن نصرة العامري، وتمنح نقاط بيرق الناموس لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في أشواط الرموز، التي تقام ضمن ستة مهرجانات كبرى، تقام داخل الإمارات وبالمملكة العربية السعودية.

إسدال الستار

وأسدل الستار على موسم سباقات الهجن في مهرجان ختامي المرموم، الذي أقيم الشهر الماضي في ميدان المرموم بدبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، واستطاع من خلاله «شعار مرغم»، المملوك لمحمد راشد بن غدير الكتبي وإخوانه، حسم لقب النسخة الثانية لمسابقة «بيرق الناموس»، بعد حصوله على 52 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها ستة رموز، ما عزز رصيده في المسابقة إلى 160 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

دعم كبير

تعد الجائزة، دعماً كبيراً لأهل الهجن من قِبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث ساهمت الجائزة في إثراء الحركة، وإنعاش الدورة الاقتصادية في رياضة الآباء والأجداد، فضلاً عن المكاسب الأخرى بتعزيز قوة المنافسة بين المشاركين في مختلف السباقات.