الإعلان عن استراتيجية تطوير الرياضات الشراعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استراتيجية تطوير الرياضات الشراعية الحديثة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت والاتحاد الآسيوي للشراع واتحاد الإمارات للشراع والتجديف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدكتور مالاف شيروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع وعبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية 2020-2025 التي يشرف عليها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تنظيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمسابقات والبرامج التطويرية، بما تشمل أكثر من 15 بطولة وبرنامجاً ومؤتمراً، وتتصدر قائمة الفعاليات التصفيات الأولمبية الآسيوية للشراع الحديث والتي ستقام من 15-21 مارس المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، كما ستستضيف أبوظبي اجتماعات الكونغرس الدولي للشراع في شهر نوفمبر 2020 ، والذي يعقد للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عارف العواني عن فخره بالشراكة المستمرة التي تجمع أبوظبي مع الاتحاد الآسيوي للشراع وما ستثمر عنه من مكتسبات ومخرجات إيجابية تحقق التقدم للرياضات الشراعية والتجديف على مستوى الدولة، بما يعزز حضور التنافس الكبير لفرقنا ورياضيينا على منصة المسابقات الآسيوية والعالمية، مرحباً باستضافة أبوظبي اجتماعات الكونغرس الدولي السنوي للشراع في أبوظبي العام القادم، ما يمثل حدثاً استثنائياً مهماً تؤكد «أبوظبي» من خلاله ريادتها العالمية.