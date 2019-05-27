محمد شهاب يتوّج بكأس بطولة مكتوم بن جمعة للسنوكر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

توج الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر الفائزين، في بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة الرمضانية، وحصل نجم منتخبنا الوطني محمد مصطفى شهاب على اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على زميله في المنتخب عبدالرحمن سيف الشامسي 5-3 بعد مواجهة مثيرة.

فيما نال المركز الثالث لاعبنا خالد الكمالي وجاء رابعاً حبيب صباح من البحرين وحصل صباح أيضاً على جائزة أعلى نقاط «108 نقاط»، وشهد مراسم التتويج مساء أول من أمس في مقر اتحاد البلياردو والسنوكر، رائد باقر نائب رئيس الاتحاد وسلطان الجوكر أمين السر العام وعبدالله ميران المدير المالي وخالد الخيلي مدير الاتحاد ومحمد عبدالله رئيس لجنة المسابقات.

وأوضح الشيخ جمعة بن مكتوم، أن تنظيم البطولة الرمضانية السنوية للعام الثاني على التوالي، يساهم في تطور اللعبة وفي ظهور مواهب جديدة وخاصة أن المشاركة فيها مفتوحة في وجود عدد من اللاعبين من الدول الشقيقة.

تميز النتائج

وأرجع الشيخ جمعة بن مكتوم، النتائج المتميزة التي ظلت تحصدها دولة الإمارات في المشاركات الخارجية على مستوى اللعبة، للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والاهتمام الذي يجده الشباب والرياضيون من أصحاب السمو الشيوخ.

معرباً عن سعادته الكبيرة بأن يكون اتحاد البلياردو والسنوكر سباقاً في ترجمة هذا الدعم والاهتمام إلى نتائج متميزة في مختلف البطولات الخارجية، وقال إن هذا التميز دفع اتحاد البلياردو والسنوكر في الفترة الماضية للقيام بدور حيوي تجاه اللعبة على الصعيدين الخليجي والعربي من خلال إشهار وتنظيم عدد من البطولات العربية.

وقال إن النتائج واضحة للعيان في جميع المشاركات داخل وخارج الإمارات، مؤكداً أن هذه النتائج جعلت من اتحاد البلياردو والسنوكر، أحد أقوى الاتحادات في الدولة سواء في حجم النشاط الذي ينظمه أو مستوى النتائج وتواصل الأجيال بين اللاعبين الموهوبين، وخاصة أن التصنيف العالمي للعبة يتواجد فيه نجوم الإمارات بشكل لافت للأنظار.

خطط مستقبلية

قال رئيس الاتحاد، إن هناك كثيراً من الخطط المستقبلية شرع اتحاد اللعبة في تنفيذها واطلاع الهيئة العامة للرياضة عليها، لمزيد من التطوير والمحافظة في نفس الوقت على المستوى الذي تحقق على مر السنوات الماضية، مشيراً إلى رضائه التام على منظومة العمل في اتحاد اللعبة.