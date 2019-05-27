مجلس بن حيدر الرمضاني يشيد بإنجازات اتحاد بناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني للقوة البدنية وبناء الأجسام والفيزيك هذا الموسم، مشيداً بجهود أبناء الإمارات الذين حصدوا 43 ميدالية ملونة في مستهل مشاركاتهم الدولية في العام الحالي والتي تحققت في ثلاث بطولات أقيمت على مدى 15 يوماً،متمنياً المزيد من النتائج المتميزة باسم الإمارات.

جاء ذلك على هامش مأدبة الإفطار والمجلس الرمضاني الذي أقامه علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والإفريقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللاعبين المتوجين بالميداليات.