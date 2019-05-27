«ناس» تحطّم رقماً قياسياً في عدد المشاركين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وجّه مجلـس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية الشكر للرعاة على دعمهم للدورة السابعة، وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال إشراف سموه على حفل الختام الجمعة الماضية، الشركات والمؤسسات الراعية للحدث.

ووصل عدد المشاركين في دورة ند الشبا الرياضية في 7 دورات من 2013 إلى 2019 إلى 30 ألف لاعب ولاعبة، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا، ولتؤكد ريادتها وتميزها على صعيد الدورات الرياضية في الدولة.

من ناحية أخرى شهدت الدورة منذ إطلاقها في 2013 إقبالا لافتا من عام إلى آخر في كل الألعاب ومن مختلف الجنسيات، حيث سجلت النسخة الأولى مشاركة 1500 لاعب ولاعبة و3 آلاف في النسخة الثانية، و4 آلاف في كل من النسخة الثالثة ومثلها في النسخة الرابعة، و5 آلاف في النسخة الخامسة، و6 آلاف في النسخة السادسة و7 آلاف في الدورة السابعة التي اختتمت الجمعة الماضية.

وتقام الدورة سنويا خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين والتي بلغت هذا العام 6,5 ملايين درهم.

وسجلت منافسات الجري التي أقيمت في 6 فئات لمسافة 5 و10 كلم المشاركة الأكبر من بين الـ13 لعبة في النسخة السابعة، حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى 1600 عداء وعداءة ثم تحدي ناس الليلي بـ1250 متسابقاً ومتسابقة، ثم الدراجات الهوائية بـ1050 مشاركاً، إضافة إلى بقية الألعاب التي سجلت إقبالا كبيرا أيضا.

استقطاب

واستقطبت الدورة هذا العام العديد من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة، وضمت قائمة الرعاة موانئ دبي العالمية، ومؤسسة ميدان (الشريك الماسي) وسوق دبي الحرة (الشريك البلاتيني) وشركة الطاير للسيارات (شريك السيارات الرسمي) والشركاء الاستراتيجيين هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، إضافة إلى الشريك الذهبي: البداد للخيم، موقع نون الإلكتروني، وشبكة الإذاعة العربية ايه أر إن، والشريك الداعم: بوكاري سويت، وأكوافينا، والشريك الإعلامي: قناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضي، تطبيق نبض الإلكتروني.

حرص

وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل، وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.

ومثلت شراكة هذه المؤسسات الوطنية دوراً أساسياً في تطور النسخة السابعة من الدورة، وقد حرصت المؤسسات على دعم الدورة باعتبارها الحدث الأهم، والذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع.