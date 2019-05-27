مقامي يحرز كأس بطولة أصحاب الهمم للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الأستاذ الدولي الكبير إحسان قائم مقامي بكأس النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم الرمضانية للشطرنج الخاطف، التي نظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بقاعة النادي لمدة يوم واحد، وهي آخر البطولات الشطرنجية خلال شهر رمضان، وجاء فوز إحسان بعدما سجل 8 نقاط متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفاز إحسان بكسر التعادل وحصل على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 6 آلاف درهم، وجاء سالم وصيفاً، وحصل على 4 آلاف درهم، وتوج الفائزين، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من الشخصيات الرياضية.