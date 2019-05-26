«السيلساو» و«رياضي الجامعات» إلى نهائي سباعيات مكتوم بن راشد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ضرب فريق «السيلساو» موعداً في العاشرة والربع من مساء اليوم مع فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» في نهائي النسخة التاسعة من «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية، وذلك بتخطيهما أول من أمس، وعلى ملاعب نادي ضباط شرطة دبي مستضيف البطولة، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «السيلساو» على حامل اللقب للنسختين الأخيرتين فريق «شرطة دبي» بنتيجة هدف من دون رد، قبل أن يضع بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» فوزاً عريضاً بنتيجة «7-1» وحداً لمغامرة الوافد الجديد فريق «المقام».

إنجاز جديد

وببلوغهما النهائي، باتت النسخة التاسعة أمام إنجازٍ جديد بتاريخ البطولة، بغض النظر عن هوية الفائز، إذ سيمنح انتصار الوافد الجديد فريق «السيلساو» إعلان نفسه بطلاً جديداً للبطولة، فيما يمني فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» تحقيق الفوز في النهائي الذي سيمنحه تحقيق إنجازٍ غير مسبوق بأن يصبح الفريق الوحيد الذي ينجح في الفوز باللقب المرة الثالثة عقب لقبيه في نسختي 2013 و2014، وخصوصاً أن وداع فريق «شرطة دبي» من نصف نهائي النسخة الحالية حرمه تحقيق هذا الإنجاز.

كما تحمل المباراة النهائية عنوان المباراة الثأرية، إذ سبق لفريقي «السيلساو» و«الاتحاد الرياضي للجامعات» اللقاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، حين فاز «السيلساو» بنتيجة هدف من دون رد، حمل حينها توقيع لاعبه محمد علي.

الدقيقة الأخيرة

وفي مباراة متقاربة المستوى، دفع فريق «شرطة دبي» ضريبة غالية لإهدار لاعبيه العديد من الفرص المحققة على مدار شوطي المباراة، في ظل نجاح دفاعات «السيلساو» في كيفية التعامل مع مفاتيح لعب الشرطة، قبل أن تحمل الدقيقة الأخيرة عنوان الوداع الحزين للشرطة وانتزاع بطاقة العبور لـ«السيلساو» عقب نجاح لاعبه كامل شغني في استثمار الدربكة أمام مرمى المنافس، وبتسجيل هدف الحسم والتأهل.

بالسبعة

فرض «الاتحاد الرياضي للجامعات» أفضليته المطلقة ونجح في الفوز بنتيجة عريضة بلغت «7-1» على فريق «المقام» أحد أبرز الأسماء التي رشحت للمنافسة على اللقب.

واستفاد فريق «الاتحاد الرياضي» من تقدمه المبكر بثلاثية نظيفة في الدقائق التسع الأولى عبر هدفي أسامة الشعيبي، وهدف عمر خالد، قبل أن يقلص «المقام» الفارق بتسجيله الهدف الوحيد مع نهاية الشوط الأول عبر لاعبه أسامة محمد، ونجح فريق الجامعات في الشوط الثاني بزيارة الشباك مجدداً بعد أن رفع لاعبه أسامة الشعيبي رصيده إلى أربعة أهداف، واتبع بتسجيل زميله محمد عبيد للهدف السادس، ومن ثم عماد بالمسعود للهدف السابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.