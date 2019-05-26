«أورجاتوز وباتانجا» بطلا سلة وطائرة الروح الإيجابية بشرطة دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق الجالية الفلبينية «اورجاتوز» بطلاً لكرة السلة للرجال، كما توج فريق «باتانجا» بطلاً للكرة الطائر للسيدات بختام البطولتين اللتين نظمتهما لجنة مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمنطقة الجافلية بدبي، وتأتي هذه الأحداث والأنشطة والبطولات التي تساهم برعايتها والمشاركة الفاعلة فيها العديد من الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والتي تأتي ضمن تعزيز مفهوم قيم التسامح في المجتمع بين الجاليات المقيمة في دولة الإمارات، وهذه مثلت المرحلة الثانية من المبادرة الرياضية للروح الإيجابية في منطقة الجافلية.

احتفال

سبق أن احتفلوا الأسبوع الماضي بختام المرحلة الأولى من المبادرة بختام بطولة كرة القدم، وتشهد هذه المبادرات مشاركة واسعة من العدد الكبير من الجاليات المقيمة على أرض الدولة وتقام بأجواء تنافسية رياضية شريفة وسط حضور جماهيري كبير من العديد من الجنسيات ممثلة للجاليات.

اشادة

وثمن العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي هذه المشاركة الكبيرة من موظفي ومنتسبي الدوائر الحكوميـة والخاصـة، إلى جانب الدور الكبــير للجاليات المقيمة على ارض الدولة، بهذه المبادرة الرياضية والتـي اعتبرها الشاملة وخاصة أنها شهدت أجواء تنافسية شريفة بعيدة عن الأجواء الوظيفية الروتينية وأقيمت خلال أجواء شهر رمضان الكريم.

واكد حرص شرطة دبي على القيام بدورها الكامل والإيجابي مع جميع شرائح المجتمع من العاملين بالدوائر والإدارات والمؤسسات في إمارة دبي والجاليات بالدولة، ومؤكداً أن مثل هذه المبادرات تتماشى مع الاستراتيجية العريضة لإدارة إسعاد المجتمع في شرطة دبي، وسط قناعة تامة بالمردود الإيجابي للرياضة بحياة الشعوب بعد أن أصبحت أسلوب حياة.