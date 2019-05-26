فيكتور ينال فضية «الجائزة الكبرى للجودو» في الصين

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حقق لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور الميدالية الفضية، في بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تختتم اليوم في مدينة هوهوت الصين، وجاء تتويجه بالفضية في وزن تحت 73 كغ، الذي شهد مشاركة 31 لاعباً يتقدمهم في تصنيف تلك البطولة، المصنف الخامس السويدي تومي الذي ودع مبكراً، فيما احتل لاعبنا فيكتور المركز 20 في تصنيف تلك البطولة القوية، التي شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أبرز نجوم الأولمبياد، ونجوم كأس العالم للجودو من 43 دولة، من بينهم أربع دول عربية تتقدمها دولة الإمارات، السعودية، مصر، والمغرب.

التأهل للأولمبياد

وبفوزه الفضي، ضمن لاعبنا فيكتور بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق بعد أقل من 100 يوماً، ويمثل ذلك التأهل إنجازاً جديداً للجودو الإماراتي الذي ظل يسجل حضوراً دائماً في الأولمبياد، وجاء تأهل اللاعب فيكتور بعد أن تخطى أكثر من لاعب قوي مرشح للنهائي، ضمن المجموعة (سي) التي افتتح مشواره فيها بالفوز المثير على اللاعب الصيني صاحب الأرض والجمهور فانج هونج يون، ثم الفرنسي شينج، والألماني وانتيك والكندي مارغولدين بالرغم من تأثره بإصابة طفيفة في الكتف، إلا أنه أكمل المباراة واستطاع تحقيق الفوز ليتأهل للمباراة النهائية التي واجهه فيها بطل أذربيجان حيدروف هايدات، ليخسر الذهبية ويحقق الميدالية الفضية.

ثمرة الدعم

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيـس اتحاد المصارعة والجودو: إن تأهل اللاعب فيكتور الفضي ثمرة للدعم الذي تجده رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة، والتي تخطت الإقليمية للعالمية، بعد أن شارك اتحاد الجودو في أولمبياد بكين في 2008 عن طريق اللاعب سعيد القبيسي، وفي عام 2012 في لندن باللاعب حميد الدرعي، وفي الدورة الأولمبية الصيفية الـ31 التي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2016، التي استطاع فيها لاعبنا توما تحقيق الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كغم، والتي كانت أولى ميداليات العرب في أولمبياد ريو دي جانيرو.

عمل وتخطيط

وأضاف بن ثعلوب: التأهل الرابع عن اللاعب فيكتور، لم يأت بمحض الصدفة بل هو ثمرة عمل وتخطيط لسنوات عدة، خاض من خلالها اللاعب العديد من المعسكرات التدريبية في مختلف الأكاديميات المتخصصة في مجال اللعبة باليابان وأوزبكستان والمجر، كما أنه شارك في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، وتمثل مشاركته الحالية في نطاق الإعداد لبطولة «التسامح» غراند سلام أبوظبي للجودو التي تقام خلال الفترة من 24-26 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي.