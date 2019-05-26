بولانك يحتفظ بقميص التصنيف العام لفريق الإمارات للدراجات

المصدر: ايطاليا - البيان الرياضي

اجتاز السلوفيني يان بولانك من فريق «الإمارات» للدراجات الهوائية، خط النهاية في المركز الخامس عشر، في المرحلة الثالثة عشرة ضمن جولة إيطاليا، التي استمرت لأكثر من خمس ساعات ونصف عبر جبال إيطاليا الشمالية، والتي فاز فيها بالمركز الأول الدراج إيلنور زاكارين من فريق «كاتيوشا ألبيتشين»، ورغم أنه فوت فرصة الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، إلا أن بولانك تمكن بفضل أدائه من الاحتفاظ بالقميص الوردي، متقدماً بفارق 2:25 دقيقة عن أقرب منافسيه في ترتيب التصنيف العام بريموز روجليك من فريق «جامبو-فيزما».

وتعليقاً على نتائج المرحلة، قال بولانك: كنت متعباً خلال الجزء الأول من المرحلة، بسبب سباق الأمس، لكنني بذلت قصارى جهدي في نهاية السباق، لأحافظ على صدارتي في ترتيب التصنيف العام.