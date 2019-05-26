تتويج أبطال رماية «سكتون» في بطولة الفرسان

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس، فعاليات النسخة الأولى لبطولة الفرسان الرياضية، التي نظمها منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وانطلقت منافساتها في الثامن من مايو الحالي بمشاركة محلية وعربية واسعة، وشارك في هذه البطولة عدد كبير من الرماة المواطنين والوافدين من الرجال والسيدات، وتضمنت منافسات البندقية سكتون لفئات الرجال والسيدات، والمسدس 9 ملم لفئة الرجال والسيدات أيضاً، وفي منافسات اليوم الختامي في بطولة البندقية سكتون عيار 22، تربع الرامي نايف سعيد الكثيري على قمة الترتيب، محتلاً المركز الأول.

تلاه نايف المحرمي في مركز الوصيف، ثم صقر الدهماني الذي حل ثالثاً، وعلى صعيد بطولة البندقية سكتون للسيدات، فقد تمكنت الرامية مهرة أحمد التميمي من احتلال المركز الأول، تلتها أوي ليسية لوفرانكو، ثم عائشة أحمد السويدي في المركز الثالث، وفيما يتعلق بالرماية بمسدس 9 ملم، فقد كان التنافس على أشده إذ تصدر الرامي محمد الكعبي، وجاء علي مبارك عمر ثانياً، ثم خالد المنهالي ثالثاً، وعلى صعيد السيدات، تمكنت الرامية مهرة أحمد التميمي من التربع مجدداً على قمة الترتيب، تلتها سندس الراوي في المرتبة الثانية، ثم هند الجنيبي ثالثة.

تتويج الفائزين

وتوج طارق عبدالرحيم الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة منتجع الفرسان، وخليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، الفائزين بالميداليات والجوائز المالية التي بلغت قيمتها الإجمالية 350 ألف درهم، وهنأ الحوسني الفائزين ببطولة الفرسان الرمضانية الأولى، مؤكداً دور منتجع الفرسان الرياضي الدولي في تعزيز الحركة الرياضية في إمارة أبوظبي من خلال تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية للمواطنين والمقيمين، وقال نتطلع إلى أن تكون هناك بطولات أوسع وأكبر ينظمها منتجع الفرسان سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي لافتاً إلى أن المنتجع لديه من الإمكانيات ما يؤهله لأن يظل في طليعة المؤسسات الرياضية والترفيهية الشاملة في الدولة.

إقبال جيد

وبدوره، قال خليفة الحميري إن البطولة لاقت إقبالاً جيداً من كلا الجنسين، إذ وصل إجمالي عدد المشاركين إلى أكثر من 100 مشارك، مؤكداً أن المنتجع سيقوم بتنظيم البطولة في رمضان المقبل، وأكد حرص منتجع الفرسان على المساهمة في تطوير الحركة الرياضة في أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وأن المنتجع يدرس تنظيم بطولات رياضية متخصصة في مجالات مختلفة تشمل منافسات كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب الجماعية والفردية الأخرى، بهدف تفعيل الأنشطة الرياضية واستثمار أوقات الفراغ للشباب بالبرامج الرياضية الهادفة.

منافسات «الكارتينغ»

أسفرت نتائج منافسات سباق السيارات (الكارتينغ) لفئة الكبار، عن فوز البحريني محمد مطر بالمركز الأول، وجاء الألماني ماركوس توماس ثانياً، والسيرلانكي رومالدو لابروي ثالثاً، وفاز بفئة الصغار تحت سن 12 عاماً، البريطاني هاري هانام، وفي المركز الثاني حل الفرنسي ناثان بورت، وجاء ثالثاً مواطنه ايكو سيغري.