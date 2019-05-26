المزروعي: حدث مجتمعي بمشاركة الأسرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية أن نجاح النسخة السابعة تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في اللجنة المنظمة الذي عمل بجد واجتهاد للوصول لهذا المستوى الراقي، وقال: بشهادة المتابعين، التنظيم جاء مميزاً وفي مستوى السمعة التي وصلت لها الدورة والأهم أنها أمتعت الجماهير والحضور، ولم تكن دورة رياضية فقط بل ملتقى اجتماعياً، ونحن دائماً نهدف أن تكون الدورة حدثاً مجتمعياً تشارك فيه الأسرة..

وأضاف: أي عمل به تحديات، ولكننا دائما نحاول أن نستفيد من تجاربنا من نسخة إلى أخرى، ومعها يتطور التنظيم وبات لدينا خبرة متراكمة وهذا العام شملت الدورة 13 لعبة من الألعاب الجماعية والفردية، وشارك فيها ما يقرب من 7000 رياضي وأضفنا هذا العام بطولة الكريكت في جبل علي والتزلج على الثلج في مول الإمارات، وبالفعل جذبت هذه المسابقات أعداداً كبيرة من الجمهور والفرق، نحرص، دائما، كلجنة منظمة على دراسة الألعاب التي نضيفها في كل موسم.

وتابع: قمنا بإقامة منافسات السلة الثلاثية في منطقة حي دبي للتصميم و حقق التحدي الليلي إقبالاً كبيراً وصل إلى 1250 مشاركاً في الفردي، و ندرس، دائما، أماكن إقامة الألعاب بالشكل الذي يسهل وصول المهتمين والجمهور إليها.

وحول نهائي كرة الصالات قال المزروعي: كلا الفريقين استحق الوصول للمباراة النهائية، التي كانت على أعلى مستوى فني وبدني من جانب اللاعبين، كما أن جائزتها كبيرة حيث حصل البطل على مليون درهم والثاني على 700 ألف درهم، وهو ما يمثل حافزاً للفريقين للفوز باللقب، كما أن الفرق التي تتأهل للنهائي لا تشارك في التصفيات في العام التالي.

ووجه مدير الدورة الشكر إلى الإعلام الذي نقل الصورة المبهرة للدورة، وقال: الإعلام شريك استراتيجي وقام بدور مهم في الدورة، في نقل كل الأحداث رغم عددها الكبير.