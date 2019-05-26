بدر إبراهيم: النجوم سفراء «ناس» في العالم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد بدر إبراهيم كابتن فريق المدرسة السعودية للقيادة نجاح النسخة السابعة لبطولة كرة قدم الصالات التي جاءت حافلة بالإثارة والندية وبمشاركة لاعبين كبار في العالم وهم أفضل سفراء للدورة في العالم، ومعرباً عن سعادته الكبيرة بالفوز باللقب أول مرة، وقال: لعبنا من بداية البطولة للفوز باللقب وكنا ندرك أن جميع المباريات صعبة وقوية وتعاملنا معها بكل قوة لأن البطل لا بد من أن يواجه كل الفرق ويملك العزيمة والإصرار على التحدي، ورغم أننا فزنا على فهود زعبيل في البداية إلا أن هذا الفوز كان دافعاً لنا وليس أمراً سلبياً لأننا كنا ندرك أن فهود زعبيل سبق له الفوز بالبطولة 3 مرات، وهو فريق بطل وبالتالي لعبنا معه مباراة كبيرة فنياً وبدنياً تليق بنهائي دورة ند الشبا.

وأكد بدر إبراهيم لاعب النصر في دوري كرة قدم الصالات أن دورة ند الشبا الرياضية تزداد قوة من عام إلى آخر وأن المستوى العالي للتنظيم جعلها واحدة من بين أفضل بطولات كرة قدم الصالات في العالم، مشيراً إلى أن النجوم الكبار الذين مروا عليها أو المتواجدين في النسخة السابعة أفضل سفراء لها في الدوريات العالمية، وقال: السمعة الطيبة التي وصلت لها البطولة جعلت كبار اللاعبين في العالم يتمنون المشاركة فيها وبعضهم يتصل بالمدربين لعرض خدماتهم.

وصرح بدر إبراهيم أن ما وصلت إليه البطولة من تميّز كان بفضل ما تحظى به من دعـم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

موضحاً أن دورة ند الشبا ساهمت في تطوير كرة قدم الصالات وأنه واحد من اللاعبين الذين حصلوا على فرصة الكبار أول مرة فيها، وقال: لم أستطع المشاركة في النسخة الماضية بسبب الإصابة ولكنني شاركت في 4 دورات من بين 7 نسخ، ومن عام لآخر أشعر بأن خبرتي تزيد بفضل الاحتكاك بنجوم اللعبة، الأمر الذي أفادني سواء مع فريقي النصر أو المنتخب الوطني، وأنا سعيد بالتطور الذي تسجله البطولة مع كل نسخة جديدة.