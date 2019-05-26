مطر الطاير: 50 ألف شخص حضروا منافسات «السابعة»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

رفع المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي عموماً ولدورة ند الشبا الرياضية خصوصاً حيث انطلقت الدورة من توجيهات ودعم سموه وأصبحت في صدارة الأحداث الرياضية والمجتمعية في الدولة والمنطقة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وأطفأت مساء الجمعة 24 مايو شمعتها السابعة بالمزيد من النجاح والنمو على مستوى الرياضات وأعداد المشاركين والجمهور.

كما تقدم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفه حفل ختام الدورة وتتويج الفرق الثلاثة الأولى في كرة قدم الصالات واللاعبين أصحاب الألقاب الفردية وتكريم رعاة الدورة.

وقال الطاير: لقد انطلقت دورة ند الشبا الرياضية قوية منذ نسختها الأولى بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حتى أصبحت حدث العام وكل عام على مستوى الرياضة والمبادرات المجتمعية، وقد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الجديد في كل عام والبناء على النجاحات التي تحققت في النسخة الماضية، حتى وصل عدد الرياضات في الدورة السابعة إلى 13 رياضة وارتفع عدد المشاركين إلى قرابة 7000 رياضي ورياضية من 90 جنسية يتنافسون في 7 مناطق مختلفة في دبي، و حضر المنافسات أكثر من 50 ألف شخص.

وأضاف: تميزت النسخة السابعة للدورة أيضاً بحدث مهم هو جائزة البصمة الرياضية التي أطلقها مجلس دبـي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات فـي إطار مبادرات دورة ند الشبا الرياضية لتعزيز الدور الإنساني والمجتمعي للرياضة، وكذلك في الملتقى الحواري الذي حمل عنوان بصمة رياضي وتم فيه تسليط الضوء على تجارب 26 رياضياً ملهماً من أصحاب الإنجازات من الإماراتيين والمقيمين ومن أصحاب الهمم، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية الرياضية وتقديم المبادرات التي تعزز مكانة الرياضة وتدعمها.

وختم مطر الطاير بالإشادة بجهود اللجنة المنظمة للدورة، برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي.