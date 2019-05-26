منصور بن محمد يشهد ختام النسخة السابعة لدورة ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ختام النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، وقام سموه بتتويج فريق المدرسة السعودية للقيادة بلقب بطولة كرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على فهود زعبيل بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء الختام حافلاً بالإثارة بين الفريقين وفي أجواء حماسية أمتعت الجماهير التي اكتظّ بها المجمع الرياضي بند الشبا في الصالة الرئيسة وخيمة «ناس هب» والتي استمتعت بالعروض القوية للاعبين وبالعديد من الجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة في اليوم الختامي للدورة.

وأقيمت النسخة السابعة للدورة بين 7 و24 مايو الجاري وبلغ مجموع جوائزها المالية 6,5 ملايين درهم وشملت منافساتها 13 لعبة فردية وجماعية، وهي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً، تحدي ناس الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة 3*3، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الثلج، والكريكت، وأقيمت المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، وكذلك في ملاعب الكريكت التابعة لموانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي، وحي دبي للتصميم، وصالة نادي شباب الأهلي بالقصيص، وصالة نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص، وصالة التزلج في مول الإمارات، وصالة اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الرعاة الاستراتيجيين للدورة، وفريقي فهود زعبيل وشرطة دبي صاحبي المركزين الثاني والثالث واللاعبين الفائزين بالجوائز الفردية، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

تفاصيل المباراة

وجاءت المباراة النهائيـة قوية من جانب فريق فهود زعبيل، وسدد لاعبه البرازيلي ويليام أوليفيرا الملقب بـ«فاسورا» في يد حارس المرمى، ورد السعودية للقيادة بواسطة جلال الصيادي الذي سدد قريباً من القائـم قبل أن يتألق حارس مرمى فهود زعبيل حسن علي الحنطوبي في وجه البرازيلي ايدسون غوميز ومواطنه تينان داسيلفا، كما تألق الحارس محمد الجسمي من جانب السعودية للقيادة أمام تسديدات فاسورا وجيفرسون كوريا قبل أن يبعد كرة قوية من شادي قنديل (ق 8) وينجح في تحويلها إلى الركنية.

ومع مرور الوقت كان الفريقان يتبادلان السيطرة على مجريات الشوط الأول إلى أن تمكن صبري جميل من افتتاح التسجيل لفهود زعبيل من هجمة سريعة (ق 10)، ونزل السعودية للقيادة بثقله إلى الهجوم بحثاً عن التعادل لكنه اصطدم بدفاع منظم ومتماسك بقيادة حارس المرمى الحنطوبي.

وأضاع فهود زعبيل فرصتين سانحتين للتسجيل من تسديدة قوية لعبدالكريم جميل تصدى لها محمد الجسمي ثم من هجمة مرتدة قادها فاسورا لكنه لم يحسن استغلالها قبل أن ينجح السعودية للقيادة في إدراك التعادل بواسطة لاعبه المتـألق جلال الصيادي وواصل السعودية للقيادة فرض سيطرة أثمرت عن بعض الفرص الخطرة وأبرزها تسديدة وائل خميس (ق 18) التي حولها الحنطوبي إلى الركنية (ق 18) وقبل 30 ثانية من نهاية الشوط الأول تمكن البرازيلي ايدسون غوميز من إضافة الهدف الثاني للسعودية للقيادة، وكان فهود زعبيل قريباً من إدراك التعادل لكن كرة طاهر حسن مرت قريباً من المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية للقيادة بهدفين مقابل هدف واحد.

ونزل فهود زعبيل بكامل عناصره إلى الهجوم مع بداية الشوط الثاني، وسدد أكثر على المرمى لكن تألق الحارس محمد الجسمي حال دون وصوله إلى الشباك، وكثف فهود زعبيل محاولاته الهجومية لكن فشل في إدراك التعادل في المقابل اعتمد فريق السعودية للقيادة طريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم وكان الأقرب للتسجيل لولا تألق الحنطوبي الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق.

وتصدى حارس مرمى السعودية للقيادة لتسديدة قوية من أقدام صبري جميل (ق 15)، ثم لتسديدة أخرى من فاسورا (ق 16) قبل أن تعود الكرة لجيفرسون كوريا ويسددها خارج المرمى وتعدد محاولات فهود زعبيل إلا أن السعودية للقيادة نجح في الحفاظ على أسبقيته والتتويج باللقب.

السعودية الرياضية تبث النهائي

قامت القناة السعودية الرياضية ببث مجريات اليوم الختامي والمباراة النهائية لمسابقة كرة قدم الصالات في دورة ند الشبا الرياضية، لتنضم إلى قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية في تغطية الحدث الذي يحظى بشعبية ومتابعة على مستوى المنطقة نظراً لتنوع الألعاب الرياضية المقامة فيها، وكونها مفتوحة لجميع الجنسيات.