«عربي الريشة» يعتمد روزنامة بطولاته حتى عام 2021

المصدر: نانجينغ - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد العربي للريشة الطائرة روزنامة بطولاته حتى عام 2021، بمختلف الفئات العمرية، وجاء ذلك خلال اجتماع الاتحادات الوطنية العربية للريشة الطائرة الذي ترأسته الدكتورة سوسن تقوي رئيس الاتحاد العربي والذي عقد في مدينة نانجينغ بالصين أول من أمس وذلك على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وأكدت الدكتورة سوسن تقوي أن الاتحاد العربي للريشة الطائرة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العديد من النجاحات بعد أن شهد تطوراً ملموساً وحضوراً جيداً من الناحية الإدارية والفنية والإعلامية.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع جدول الأعمال حيث تمت المصادقة على تعيين جعفر إبراهيم من البحرين أميناً عاماً وإبراهيم كمال من البحرين أميناً مالياً.

وأقر خلال الاجتماع تثبيت إقامة عربية الريشة للفردي للمراحل السنية تحت 15 و17 سنة للبنين والبنات في كل عام على أن تقام هذا العام في الأردن نهاية أغسطس وبداية سبتمبر المقبلين.

كما تم اعتماد استضافة الجزائر بطولة كأس العرب 2020، على أن تقام هذا العام 2019 ضمن دورة الألعاب العربية لألعاب المضرب والكرة المقرر إقامتها في شرم الشيخ بمصر من 7 لغاية 14 ديسمبر المقبل.

واعتمد طلب الاتحاد التونسي بتنظيم البطولة العربية للشباب والكبار 2019، كما تم اعتماد طلب الاتحاد البحريني استضافة البطولة العربية 2021.

وفي بند ما يستجد من أعمال طلب الاتحاد الكويتي اعتماد التوقيع الإلكتروني للاتحاد العربي، كما طلب أمين سر الاتحاد الموريتاني للريشة الطائرة بابو أحمد سالم إدراج موريتانيا في الدورات الفنية والتحكيمية.