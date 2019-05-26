أجواء حماسية في مواي تاي «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت مساء أول من أمس منافسات بطولة المواي تاي بنادي ضباط القوات المسلحة ضمن بطولة زايد الرياضية في ثاني مشاركة لهذه الرياضة على مستوى البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويشارك في منافسات هذه المسابقة 80 لاعباً ولاعبةً من المواطنين والجنسيات المختلفة بالدولة، إضافة للاعبين من دول أخرى كمصر والعراق وفلسطين والأردن، وشهدت منافسات اليوم الأول 12 نزالاً في منافسات الناشئين والشباب تحت 15 عاماً وتحت 17 عاماً، ونالت البطولة الحضور الجماهيري الكثيف في ظل الإقبال الكبير على متابعة الأجواء الحماسية التي تقدمها هذه اللعبة التي تعد إحدى الرياضات الجديدة في الدولة والتي تمتلك زخماً كبيراً وتطوراً لافتاً من قبل لاعبينا من خلال المشاركات الخارجية المختلفة في المواسم الماضية.

وفي منافسات الناشئين 14 - 15 عاماً في وزن 52 فاز محمد بانجانا، وفي وزن 57 فاز يوسف حسين، في نفس الوزن فاز اللاعب حمزة خصيب وفي وزن 60 فاز اللاعب مصطفى ساكر وفي وزن 63 كغم فاز اللاعب كريم علي وفي نفس الوزن فاز اللاعب محمد العطافي.

وفي منافسات الشباب عمر 16 - 17 عاماً وفي وزن 57 كغم فاز اللاعب سيف الدين جويل وفي نفس الوزن فاز اللاعب المنذر طلال المحيربي وفي وزن 60 كغم فاز اللاعب أمير اميل وفي وزن 67 كغم فاز اللاعب علي خرازي، وفي وزن 75 كغم فاز اللاعب فارس حاجات وفي نفس الوزن فاز اللاعب أحمد مرضي.

قوة وإثارة

من جانبه، أكد طارق المهيري، مشرف مسابقة المواي تاي في البطولة أن انطلاقة المنافسات جاءت قوية ومثيرة في ظل مشاركة عدد من اللاعبين المتميزين من داخل وخارج الدولة ممن يمتلكون الخبرة الكبيرة في هذه الرياضة ما أعطاها طابعاً تنافسياً مثيراً، وأضاف: الحضور الجماهيري كان متميزاً أيضاً وخصوصاً في فئة الناشئين، ومن المنتظر أن نشاهد زيادة الإقبال الجماهيري من خلال النزالات القوية لفئة الكبار في اليومين القادمين.

وأشاد المهيري بالمجهودات المقدرة للجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق «م» محمد هلال الكعبي لإتاحتهم الفرصة للمواي تاي المرة الثانية في البطولة وتوفيرهم كل المتطلبات في الخيمة الرياضية بالنادي مؤكداً أن النجاح الذي تقدمه بطولة زايد الرياضية يتيح لباقي الرياضات التواجد بهذه البطولة والمشاركة عاماً بعد آخر، على أمل التواجد في العام القادم أيضاً وتوسيع نطاق اللعبة بشكل أكبر.

ويذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية لفئة الناشئين، على أن يحصل الفائز بالمركز الأول على 3 آلاف درهم والفائز بالمركز الثاني على ألفي درهم، كما تم تخصيص جوائز مالية لفئة الكبار، على أن يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 5 آلاف درهم.

31 هدفاً

تشهد مباريات الدور ربع النهائي لخماسيات كرة القدم للرجال ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية مواجهات من العيار الثقيل وذلك بعد أن اختتمت مساء أول من أمس مباريات مرحلة المجموعات من منافسات كرة القدم التي تقام في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

ويلتقي في الدور ربع النهائي من خماسيات كرة القدم للرجال فريق الأمن الهندسية مع شرطة دبي، بينما تجمع المواجهة الثانية فريق أكاديمية دراجون مع فريق مركز الدكتور فراس للأسنان، فيما يواجه فريق ابن حمودة للسيارات نظيره مجلس أبوظبي الرياضي، أما المواجهة الرابعة فتجمع بين حامل اللقب أدنوك مع الاعتماد القابضة.

وكانت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول قد شهدت تسجيل 31 هدفاً في 6 مباريات بمعدل أكثر من 5 أهداف في المباراة الواحدة، إذ واصل فريق ابن حمودة للسيارات انتصاراته المدوية وحقق فوزه الثالث على التوالي ليصعد بجدارة إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وذلك بعد أن اكتسح فريق الاعتماد القابضة بسبعة أهداف نظيفة، فيما جاء تأهل الاعتماد القابضة من المركز الثاني بـ6 نقاط من فوزين وخسارة.

وودع فريقا بنك أبوظبي التجاري والغزلان المنافسات بعد تعادلهما 3-3 ليحتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة الثالثة خلف ابن حمودة والاعتماد القابضة.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق مركز الدكتور فراس للأسنان على فريق الفرسان بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها ضمن فريق الأمن الهندسية تأهله من المركز الثاني بعد تعادله مع المدفعجية بهدفين لكل منهما.

وضمن المجموعة الرابعة اكتسح فريق مجلس أبوظبي الرياضي نظيره إيه إس آر إس بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة، كما ضرب فريق أدنوك نظيره ناشيونال للدهانات بهدفين نظيفين، ليتأهل أدنوك من صدارة المجموعة بـ9 نقاط من 3 انتصارات مستحقة، فيما تأهل فريق مجلس أبوظبي الرياضي من المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتقام غداً الاثنين مباريات الدور نصف النهائي من خماسيات كرة القدم للرجال على أن يسدل الستار على المنافسات يوم الثلاثاء المقبل بالمباراة النهائية التي تقام في الساعة الحادية عشرة مساء بالخيمة الرمضانية بمقر نادي ضباط القوات المسلحة، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.