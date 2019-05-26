أكثر من 1000 مطية في ختام منافسات الهجن بدورة التسامح

المصدر: العين - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس بطولة سباقات الهجن ضمن دورة التسامح الرياضية التي استضافها ميدان أبو سمرة لسباقات الهجن بالعين طوال الأسبوعين الماضيين بمشاركة ما يزيد على 1000 من الجمال بمختلف أعمارها وفئاتها قدمت من مختلف دول الخليج، حيث جرت المنافسات بنظام 20 شوطاً لكل من السباقات الثلاثة بواقع 18 شوطاً ومنها لمتنافسي الإمارات ودول الخليج وشوطان للسودانيين ليصبح العدد الكلي 20 شوطاً لكل سباق وقد شهد المنافسات جماهير غفيرة حضرت من مختلف دول الخليج واستمتعت بالقوة والندية والإثارة التي تميزت بها جميع السباقات.

ونال أصحاب المراكز الأربعة الأوائل لكل من السباقات الثلاثة بأشواطها العشرين الجوائز النقدية ليصل عدد المطايا التي فازت بالجوائز النقدية إلى 240، وحالف التوفيق المتسابق العُماني أحمد بن سلطان الغفيلي بفوز اثنتين من مطاياه بالمركز الأول في سباق الأبكار ليظفر بسيف سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ثم فوز مطيته الثانية بالمركز الأول لسباق القعدان فنال جائزة خنجر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.

خماسيات التسامح

وفي خماسيات كرة القدم تابع فريق الجالية المغربية انتصاراته العريضة في دورة التسامح الرياضية برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وفاز 4-3 على منافسه فريق شرطة العين، لحساب المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس الأمسية لحساب المجموعة الأولى، نجح فريق الاتحاد في تحقيق فوز كبير على منافسه العين سيتي 4-1، وضمن المجموعة الثانية فاز فريق شباب العين على أياكس 3-0 بانسحاب الأخير.

وتتواصل المنافسة اليوم الأحد بثلاث مواجهات ساخنة، حيث يلتقي في المباراة الأولى، شرطة العين، وشباب العين، يعقبها لقاء شركة الريس للمقاولات، والتعاون، فيما تختتم مباريات الأمسية بمواجهة تجمع الجمعية الأردنية، وأياكس.

نصف نهائي يد السيدات

وفي مسابقة كرة اليد للسيدات اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي وتصدر فريق دبي الدولي ترتيب المجموعة الثانية بعد تغلبه على فريق فتيات أبوظبي بنتيجة 25-8، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع فريق السويق العُماني ثاني المجموعة الأولى والذي حقق الفوز على فريق بلدية دبي بنتيجة 20-13، ومن جانبه نجح فريق فتيات أبوظبي في انتزاع بطاقة التأهل عقب الفوز على أهلي سداب العُماني بنتيجة 16-12، ليواجه النصر متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي.