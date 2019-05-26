تعديل موعد تتويج «بيرق الناموس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم تعديل موعد تتويج الفائزين بجائزة «بيرق الناموس» المخصصة لهجن أبناء القبائل إلى يوم غدٍ في التاسعة والنصف مساء في قلعة الرمال للاحتفالات في دبي، بمنطقة الروية، بحضور نخبة من الشخصيات وملاك أهل الهجن، وسيتم تتويج الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى وهم محمد راشد بن غدير الكتبي، صاحب المركز الأول وسيف بن كليب الكتبي الوصيف، فيما نال المركز الثالث فرج بن حمودة الظاهري.

كما سيتم تكريم جميع المشاركين وعددهم 38 شخصاً شاركوا في النسخة الثانية في 6 مهرجانات كبرى، أقيمت داخل الدولة وفي السعودية، وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية، ومهرجان ختامي المرموم.