لاعب فلسطيني يحوّل حلمه إلى حقيقة

كشف الفلسطيني بلال غضبان لاعب فريق شباب الأهلي للجوجيتسو أن الإمارات حولت حلمه الرياضي إلى حقيقة، مشيراً إلى أنه بفضل الدعم الذي تجده رياضة الجوجيتسو استطاع أن يبدأ مسيرته الرياضية في عمر متأخر (28 عاماً) وأن يحقق أحلامه في الفوز بالألقاب.

وقال: أنا من عشاق الرياضات القتالية وكنت أبحث عن نادٍ أمارس فيه هوايتي المفضلة فلعبت الملاكمة مدة 3 أشهر ولكني شعرت بأني لست مستمتعاً بها، فقررت تغيير الاختصاص إلى المصارعة قبل أن يخبرني أحد أصدقائي بأن هناك رياضة الجوجيتسو فبدأت أتابعها، وبمجرد أن جرّبتها بدأت تجذبني و انضممت إلى نادي الشارقة ثم شباب الأهلي ورغم قصر المدة التي تعلمت فيها اللعبة نجحت في تحقيق العديد من التتويجات على الصعيد المحلي وتحقيق ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم.