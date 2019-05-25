شمسة العامـري صائدة الميداليات

تعدّ شمسة العامري لاعبة نادي الوحدة وبطلة 52 كلغ الحزام الأزرق في بطولة الجوجيتسو بدورة ند الشبا من اللاعبات المتميزات وصاحبات الإنجازات، حيث زينت مسيرتها التي امتدت 4 سنوات بـ50 ميدالية ملونة أكثر من نصفها من الذهب.

وصرحت العامري أن منافسات النسخة الثانية لبطولة الجوجيتسو جاءت قوية نظراً لمشاركة لاعبات من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، وقالت إنها سعيدة بتحقيقها الميدالية الذهبية في وزن 52 كلغ وإن هدفها البقاء على القمة في بطولات العالم بعدما حققت 4 ميداليات ذهبية وتحقيق إنجازات جديدة في بطولات غراند سلام، وهي ترفع دائماً شعار «لا للاستسلام»، وقدوتها كل بطل يرفض الاستسلام ويظل يحاول إلى أن يصعد القمة.