فريق شرطة دبي يتوّج ببرونزية «الصالات» وجائزة نصف المليون

المصدر: دبي-البيان الرياضي

توّج فريق شرطة دبي بالميدالية البرونزية لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية بعدما تغلب على الطاهر بنتيجة 6-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما مساء أول من أمس، ليحصل بذلك على جائزة نصف المليون درهم.

وواصل شرطة دبي تقديم عروضه القوية في البطولة، ودخل المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرة واضحة على أحداثها وضغط بشكل كبير على فريق الطاهر إلى أن نجح نجمه الاسباني بول باشينهو في تسجيل هدفين متتاليين (ق5)و(ق6) وسدد زميله البرازيلي جيفرسون جيفاس بقوة في المرمى لكن الحارس طاهر ناصر تمكن من تحويل الكرة إلى الركنية، ثم سدد البرازيلي تاهلاس دي ماتا وطاهر ناصر يتألق من جديد، فيما رد الطاهر ببعض المحاولات القليلة أبرزها تسديدة البرازيلي باربوسا (ق14) فوق المرمى، قبل أن ينجح مواطنه تيليس داسيلفا في تقليص الفارق (ق15)، وارتطمت كرة قوية لعبد الله جمعة بالقائم (ق16) ما حرم شرطة دبي من تسجيل الهدف الثالث.

وواصل شرطة دبي التحكم في المباراة وتمكن عبد الله جمعة من إضافة الهدفين الثالث والرابع ليؤكد أفضلية فريقه في الشوط الأول.

وحافظ شرطة دبي على أدائه القوي في الشوط الثاني وبعد سلسلة من المحاولات نجح بول باشينهو في تسجيل الهدف الخامس(ق7)، ثم أضاف عبد الله جمعة الهدف السادس(ق11).

وحاول تيليس من جانب الطاهر تعزيز صدارته في سباق الهدافين وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق (ق18) ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الأول مؤقتاً.

وصرح وليد بشر لاعب فريق شرطة دبي لكرة قدم الصالات أن حصول فريقه على المركز الثالث في دورة ند الشبا عقب فوزه على الطاهر 6-2، أقل ما يمكن أن يخرج به شرطة دبي من البطولة بعد الأداء القوي في كل المباريات، وقال: كنا نستهدف المركز الأول ولكن أضعنا تأهلاً كان بين أيادينا في نصف النهائي.

وأضاف: قدمنا مستوى طيباً بشكل عامّ وكنا نستحق مركزاً أفضل ولكن هذه أحكام الكرة وعلينا تقبل ذلك ونعد بإنجاز أكبر في العام المقبل.

من جهته أكد مدرب الفريق عبد الله عبد الباسط أن الوصول إلى المباراة النهائية لا يعوضه أي شيء، مشيراً إلى أنه راض بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه وأن التطلعات كانت أكبر من إنهاء البطولة في المركز الثالث.