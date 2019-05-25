الإمارات تحصد 42 ميداليـة في «جوجيتسو ند الشبا»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كتبت بطولة الجوجيتسو قصة نجاح جديدة على بساط مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، التي شهدت تألقاً إماراتياً لافتاً بتحقيق لاعبينا 42 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و15 فضية ومثلها برونزية من أصل 92 ميدالية حصل عليها الفائزون في ليلة الجوجيتسو بالدورة والتي سجلت سيطرة البرازيل على منافسات الرجال والماستر.

واستمرت منافسات الجوجيتسو طيلة 4 ساعات في أجواء حماسية جاءت حافلة بالعروض القوية ووسط حضور جماهيري غفير يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه اللعبة.

وضمت قائمة لاعبينا المتوجين بالذهب عمر السويدي في وزن 50 كلغ، وخالد الشحي في وزن 60 كلغ، وسيف المنصوري في وزن 73 كلغ، وسالم مبارك في وزن 94 كلغ، وشمة الحوسني في وزن 44 كلغ، وشمسة العامري في وزن 52 كلغ، وريهام النعيمي في وزن 63 كلغ، وهايا الجهوري في وزن 82 كلغ، وذياب النعيمي في وزن 62 كلغ وبشاير المطروشي في وزن 62 كلغ ومريم المري في وزن 90 كلغ، وهيثم هناوي في وزن 62 كلغ.

وشارك في النسخة الثانية لبطولة الجوجيتسو أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، تنافسوا في 4 فئات للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وحضر المنافسات، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وصالح المرزوقي عضو اللجنة التنفيذية للدورة.

وشهدت المنافسات ظهوراً قوياً وسيطرة برازيلية على منافسات الرجـال والماستر في الحزامين الأسود والبني في جميع الأوزان فيما ظهرت لاعبات أندية بني ياس والوحدة والعين وشباب الأهلي في منصات التتويج لفئات الفتيات وأسفرت النتائج عن فوز شمّة الحوسني لاعبة بني ياس بالميدالية الذهبية للحزام الأزرق وزن 44 كلغ، والفضية إلى ميثاء الظاهري لاعبة العين.

وفي وزن 52 كلغ للحزام الأزرق سيطرت لاعبات الوحدة على المراكز الأولى حيث فازت شمسة العامري لاعبة الوحدة بالميدالية الذهبية، ونالت عليا هلال الظنحاني الميدالية الفضية والبرونزية من نصيب زميلتها حمده الشكيلي.

وفي وزن 62 كلغ للحزامين الأسود والبني للفتيات، فازت البرازيلية لاريسا بايس لاعبة نادي بالمز بالميدالية الذهبية، وجاءت مواطنتها من نفس النادي ديانا بازوني في المركز الثاني واليزابيلا الفارو من اكوادور في المركز الثالث.

وفي نفس فئة الحزامين الأسود والبني وزن 70 للفتيات، فازت البرازيلية اريادن دي اليفيرا من نادي بالمز سبورت بالميدالية الذهبية، وفي وزن 90 كلغ لنفس الحزامين فازت البرازيلية إولين ارودا بالميدالية الذهبية.

وفي وزن 62 كلغ للحزامين الأسود والبني للرجال فاز البرازيلي جورج دي سانتوس بالمركز الأول وفي وزن 77 كلغ، للرجال فاز البرازيلي فلافيو فيانا بالميدالية الذهبية، وفي وزن 94 كلغ للرجال فاز البرازيلي جاكسون برناردو بالمركز الأول وفي وزن 110 كلغ، فاز كلاسو دي كامبوس بالميدالية الذهبية.

وفي مسابقات الماستر للحزامين الأسود والبني في وزن 62 كلغ للرجال فاز ليندرودي سلفا بالميدالية الذهبية، وفي وزن 77 كلغ، فاز البرازيلي تياغو ماركوس بالميدالية الذهبية، وفي وزن 94 كلغ لنفس الفئة أحرز البرازيلي رافائيل كارفلهو المركز الأول، ونال مواطنه أنطونيو بيندو ذهبية وزن 110 كلغ لنفس الفئة.

وتصدر عمر السويدي لاعب بني ياس المركز الأول لفئة وزن 50 كلغ للرجال، وحصل على الميدالية الفضية مايد الشحي لاعب فريق الوحدة، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية عمار الظاهري لاعب العين.

ونجح خالد الشحي لاعب فريق العين في إحراز الميدالية الذهبية في وزن 60 كلغ للحزام الأزرق، وجاء أحمد الزعابي لاعب بني ياس في المركز الثاني وعبدالرحمن ناجي لاعب العين في المركز الثالث.

خالد الشحي يحصد الذهبية 56

نجح الناشئ خالد محمد الشحي (15 عاماً) لاعب نادي العين فئة 60 كلغ الحزام الأزرق في تحقيق الميدالية الذهبية رقم 56 في مسيرته الرياضية بعدما توج بطلاً في وزن 60 كلغ الحزام الأزرق مساء أول من أمس بدورة ند الشبا، ليرفع بذلك حصاده إلى 63 ميدالية ملونة بواقع 56 ذهبية و7 فضيات في مسيرته الرياضية.

ويعد الشحي أحد أبرز ناشئي الجوجيتسو وهو لا يعترف إلا بالمركز الأول، حيث لم يخسر أي بطولة آخر 4 سنوات من بين كل البطولات التي شارك فيها. وبدأ الشحي ممارسة اللعبة منذ 6 سنوات بالمدرسة عندما كان عمره 9 سنوات ثم انتقل إلى نادي العين، ويطمح إلى البقاء دائماً على القمّة، و حلمه الكبير الصعود على عرش بطولات العالم وغراند سلام.

تخصص الشحي في اقتناص الذهب منذ 2015، ويعد أن حصوله على ذهبية بطولة العالم في قبرص من أجمل إنجازاته الرياضية، والتي ضاعفت عزيمته لتحقيق المزيد من الألقاب، وقال: أنا فخور بتتويج كل مشاركاتي في السنوات الأربع الأخيرة بالذهب. وأوضح الشحي أن بدايته في اللعبة كانت بطلب من شقيقه الأكبر الذي اصطحبه معه للمدرسة ليشاهد التدريب لكنه أعجب بها وأصبح يرافقه باستمرار.

وأكد لاعب العين أن النجاحات التي حققتها اللعبة على مستوى الانتشار ونتائجها الباهرة على الساحة العالمية جعلته متحفزاً للاستمرار فيها إلى أن أصبح أحد أبطالها في فئة الناشئين وهو يحلم بأن يكون أحد أبطال العالم في المستقبل.

الحوسني: هدفي التتويج في كل المحافل

أكدت شمة الحوسني (17 عاماً) لاعبة بني ياس وبطلة منافسات 44 كلغ أنها بدأت ممارسة اللعبة منذ 3 سنوات بالنادي ورغم تجربتها القصيرة إلا أنها نجحت في تحقيق العديد من الميداليات في بطولات غراند سلام في لندن والبرازيل وأبوظبي، موضحة أن اقتحامها هذه التجربة كان بفضل تشجيع صديقاتها ودعم عائلتها لها وأنها تطمح أن تكون بطلة عالمية.

وقالت الحوسني: بدأت ممارسة اللعبة من 3 سنوات، وأنا مستمتعة بها وأطمح للوصول إلى العالمية وتشريف الإمارات في كل المحافل الدولية، لقد حققت نتائج جيدة في البطولات المحلية، وشاركت في غراند سلام، وهذا يعطيني الدافع للاستمرار وبذل المزيد من الجهود ومثلي الأعلى مدربتي البرازيلية مارينا ريبيرو.

وأوضحت الحوسني أن الجوجيتسو رياضة تشهد تطوراً وانتشاراً سريعاً بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الاهتمام الواسع بها ساهم في الإقبال الكبير عليها من طرف الفتيات من مختلف الأعمار.

وكشفت لاعبة بني ياس أن دعم أسرتها لها من البداية كان أفضل حافز لها لتحقيق نتائج جيدة، مشيرة إلى أنها نجحت في إيجاد توازن بين الدراسة والرياضة ومتفائلة بمستقبلها الرياضي في ظل ما يحظى به هذا القطاع من دعم من قيادتنا الرشيدة.

وأضافـت: اخترت الجوجيتسو على رياضات أخرى، وأطمح أن أكون في يوم ما بطلة عالمية وأنجح في تحقيق المزيد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو في بطولات غراند سـلام.

يوسف البطران: «ناس» وصلت إلى العالمية

عبر يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو عن سعادته بنجاح منافسات النسخة الثانية للجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي وقال إن الاتحاد يفخر بالشراكة مع دورة ند الشبا من أجل توسيع قاعدة اللعبة التي بلغ فيها أشواطاً متقدمة.

وأضاف: ند الشبا ليست دورة عادية وسمعتها الجيدة وصلت إلى العالمية، ونحن سعداء بالتواجد للمرة الثانية فيها، ورياضة الإمارات هي المستفيد الأبرز منها من الناحية الفنية وكذلك من ناحية كوادرنا الوطنية التي تشرف على تنظيمها.

وصرح البطران أنه من خلال دورة ند الشبا والدورات المحلية الأخرى نجح الاتحاد في اكتشاف العديد من المواهب الذين عززوا صفوف المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية من المحطات المهمة ضمن أجندة الاتحاد السنوية وهي محطة إعدادية للاستحقاقات المقبلة ومنها بطولة غراند سلام في موسكو وبطولة آسيا في منغوليا، لافتاً إلى أن مشاركة لاعبي المنتخب في الدورة تعد مكسباً كبيراً لهم.

وكشف البطران أن اتحاد الجوجيتسو يعمل على مدار العام ويمكن اللاعبين من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية وأنه يستهدف الوصول إلى آسياد 2022 في قمة الجاهزية لتعزيز الإنجازات التي تحققت في الدورة الماضية.

صراع مثير على لقب الهداف

شهد سباق الهدافين في بطولة كرة قدم الصالات صراعاً مثيراً على المركز الأول، حيث تمكن البرازيلي تيليس لاعب فريق الطاهر من تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية أمام شرطة دبي ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً متقدماً على مواطنه ويليام أوليفيرا (فاسورا) لاعب فهود زعبيل في المركز الثاني بـ12 هدفاً وسيكون فاسورا أمام فرصة الاحتفاظ بلقب الهداف في حال نجح في تسجيل أكثر من هدفين في النهائي.