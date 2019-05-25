منصور بن محمد يتوج "السعودية للقيادة" بطلا لدورة ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج فريق المدرسة السعودية للقيادة الفائز بلقب بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية التي اختتمت منافساتها مساء اليوم.

وتغلب فريق المدرسة السعودية للقيادة في المباراة النهائية على فهود زعبيل بـهدفين مقابل هدف واحد وسط حضور جماهيري كبير في المجمع الرياضي بند الشبا، وسجل لفهود زعبيل صبري جميل وللمدرسة السعودية للقيادة جلال الصيادي والبرازيلي ايدسون غوميز .

وأقيمت دورة ند الشبا الرياضية بين 7 و24 مايو الجاري تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين والتي تبلغ 6 ملايين درهم.