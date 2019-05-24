احتفالية «بيرق الناموس» لأهل الهجن الأحد

المصدر: دبي-علي الظاهري

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحتفي جائزة «بيرق الناموس»، المخصصة لهجن أبناء القبائل، بتتويج الفائزين في النسخة الثانية يوم الأحد المقبل، في قلعة الرمال للاحتفالات، بمنطقة الروية في دبي، بحضور نخبة من الشخصيات وملاك أهل الهجن.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 10 ملايين درهم، وسيتوج الفائزون الثلاثة بالمراكز الأولى في الحفل، حيث حسم شعار محمد راشد بن غدير الكتبي، الصراع على «البيرق»، بعد أن احتل الصدارة عن جدارة واستحقاق، والمركز الثاني من نصيب سيف بن كليب الكتبي، فيما نال المركز الثالث فرج بن حمودة الظاهري.

وشارك في النسخة الثانية من «جائزة بيرق الناموس»، 38 شخصاً من الملاك، جمعتهم منافسة قوية على ميادين الهجن، في 6 مهرجانات كبرى، أقيمت داخل الدولة وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل بالسعودية، ومهرجان ختامي المرموم. وكان صالح بن نصرة العامري، توج بلقب النسخة الأولى الماضية من الجائزة.