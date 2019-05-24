«ناس» تختتم منافساتها المـثيرة بنهائي «الصالات» الليلة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تختتم دورة ند الشبا الرياضية (ناس) منافساتها مساء اليوم، بعد 18 ليلة من الحماس والإثارة في 13 لعبة متنوعة من الرياضات الجماعية والفردية التي أقيمت في 7 مناطق مختلفة بدبي.

وكانت الدورة انطلقت 7 مايو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وبتنظيم من مجلس دبي الرياضي بمشاركة 6500 رياضي ورياضية.

وتودع الدورة نسختها السابعة الليلة بنهائي مثير في كرة قدم الصالات يجمع بين فهود زعبيل والمدرسة السعودية للقيادة، اللذين تنتظرهما جائزة بـ 1,7 مليون درهم بواقع مليون للبطل و700 ألف درهم لوصيفه، فيما يبلغ مجموع جوائز كرة قدم الصالات مليونين و240 ألف درهم.

وكان فهود زعبيل أقصى شرطة دبي من المربع الذهبي بريمونتادا مثيرة، حيث قلب تأخره بخماسية نظيفة في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني إلى تعادل 6-6 في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي لينقل المباراة إلى الحصتين الإضافيتين، ويتمكن من تسجيل هدفين وينهي المباراة 8-6 وسط حضور جماهيري لافت استمتع بالأداء القوي للفريقين وإثارة اللحظات الأخيرة.

أهداف

وتحققت أهداف شرطة دبي بواسطة الإسباني بول باشينهو الذي سجل هاتريك وثنائية لعبد الله جمعة وهدفاً واحداً للبرازيلي جيفرسون جيفاس، فيما سجل البرازيلي فاسورا سوبر هاتريك لفهود زعبيل ومواطنه جيفرسون كوريا ثنائية وهدفاً واحداً لطاهر حسن وحارس المرمى حسن علي الحنطوبي هدفاً واحداً.

التفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد دخل شرطة دبي المباراة بقوة ونزل بثقله إلى الهجوم، ما مكنه من إيجاد سلسلة من المحاولات الخطرة أبرزها تسديدة تاهلاس دي ماتا على العارضة (ق6)، ووليد بشر القريبة من المرمى (ق7)، ورد فهود زعبيل بتسديدة من أقدام شادي قنديل حولها الدفاع إلى الركنية (ق8)، ثم تدخل حارس المرمى سعود جمعة وأنقذ فريقه من هجمة خطرة لفاسوار وأبعد الكرة إلى الركنية.

الضغط العالي

ولعب شرطة دبي بطريقة الضغط العالي ودافع بكافة عناصره من وسط الملعب، ما مكنه من الاستحواذ على اللعب وتهديد مرمى فهود زعبيل الذي لعب بحذر في الدفاع وعلى الهجمات المرتدة.

وسدد عبد الكريم جميل كرة قوية حوّلها سعود جمعة بصعوبة إلى الركنية، ورد شرطة دبي بسلسلة أخرى من الهجمات أخطرها تسديدة قوية من أقدام جيفرسون التي ارتطمت بالقائم (ق13)، ثم انفرد الإسباني بول باشينهو لكنه سدد فوق المرمى بقليل، وواصل شرطة دبي سيطرته وسدد مرة أخرى على القائم عن طريق تاهلاس (ق15).

وترجم شرطة دبي أفضليته بهدف جميل من تسديدة بعيدة للإسباني باشينهو (ق17) أشعل بها المباراة، وتمكن اللاعب نفسه من إضافة الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة الأخيرة.

معنويات عالية

ونزل شرطة دبي الشوط الثاني بمعنويات عالية ونجح في هز شباك فهود زعبيل بعد 17 ثانية من صافرة البداية عن طريق عبد الله جمعة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع (ق2) بعد تمريرة عرضية رائعة من باشينهو الذي تولى بنفسه مهمة تسجيل الهدف الخامس (ق5).

وقلل فاسوار الفارق لفهود زعبيل (ق8)، ثم أضاف مواطنه جيفرسون الهدف الثاني (ق9)، لتنتقل السيطرة على المباراة إلى فهود زعبيل ويترجمها فاسوار بهدف ثالث (ق11)، واستغل شرطة دبي نزول فهود زعبيل بكامل عناصره للهجوم ليضيف البرازيلي جيفرسون جيفاس الهدف السادس (ق13).

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين، ونجح فهود زعبيل من تقليص الفارق مرة أخرى عن طريق طاهر حسن (ق15) وفاسورا (ق18) قبل أن يتمكن جيفرسون كوريا من اختطاف هدف التعادل في الثواني الأخيرة وينقل المباراة إلى الوقت الإضافي الذي تألق فيه فاسوار بتسجيل الهدف السابع لفهود زعبيل (ق3)، وأضاف حارس المرمى حسن علي الحنطوبي الهدف الثامن (ق5) مستغلاً نزول كل لاعبي شرطة دبي إلى الهجوم.