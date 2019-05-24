«المدرسة السعودية» يزيح «الطاهر»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أزاح فريق المدرسة السعودية للقيادة، نظيره «الطاهر» من المربع الذهبي لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، بعدما فاز عليه بنتيجة 5-3 مساء أول من أمس.

وفي تفاصيل لقاء المدرسة السعودية للقيادة والطاهر، فقد انطلقت المباراة على وقع أداء هجومي من الفريقين، اللذين تبادلا إهدار الفرص في الدقائق الأولى.

واصل فريق الطاهر ضغطه، حتى نجح في تسجيل الهدف الأول بواسطة البرازيلي تيليس تياغو، الذي تابع كرة ركنية وأودعها برأسه داخل الشباك في الدقيقة الرابعة. وتغير شكل الأداء التكتيكي بعد الهدف، حيث أصبح فريق المدرسة السعودية الأكثر تقدماً للهجوم لمحاولة تعديل الكفة، ونجح في التسجيل عبر البرازيلي تينان.

وقلب فريق المدرسة السعودية للقيادة، المعطيات، بعد مجهود فردي مميز من إيدسون سانتوس، الذي راوغ مدافعي الطاهر وسدد كرة قوية سكنت الشباك على يمين حارس المرمى في الدقيقة 17.

ونجح فريق المدرسة السعودية للقيادة بتسجيل الهدف الثالث بواسطة سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع الطاهر أن يسجل هدفاً عن طريق تيليس في الدقيقة 8، ولكن جلال الصيادي تمكن تسجيل الهدف الرابع للمدرسة السعودية للقيادة.

وفي الدقيقة 13، سجل تيليس المتألق الهدف الثالث للطاهر، الذي نزل بثقله على الهجوم، ما كلفه قبول الهدف الخامس.