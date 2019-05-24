تيليس يتصدّر الهدافين بـ12 هدفاً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تصدر البرازيلي تيليس مارتينييز لاعب فريق الطاهر قائمة هدافي بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية بـ12 هدفاً بعدما سجل «هاتريك» في شباك المدرسة السعودية للسياقة في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس لحساب نصف النهائي.

وجاء مواطنه ويليام أوليفيرا (فاسورا) لاعب فهود زعبيل في المركز الثاني بـ 11 هدفاً والإسباني بول باشينهو لاعب فريق الشرطة (5 أهداف) والبرازيلي جيفرسون جيفاس لاعب الشرطة (5 أهداف) ومواطنه جيفرسون كوريا لاعب فهود زعبيل (4 أهداف)، ثم المصري علاء رمضات لاعب فريق البحري (4 أهداف) وحميد رضا لاعب فريق البحري (4 أهداف) والبرازيلي تيان داسيلفا لاعب المدرسة السعودية (3 أهداف) والبرازيلي رنجال تيان لاعب فهود زعبيل (3 أهداف) وادرسون غوميز لاعب المدرسة السعودية (3 أهداف).