«إم جي إم» يتوّج بطلاً للكريكت

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج فريق «إم جي إم» مساء أول من أمس بطلاً للنسخة الأولى من بطولة الكريكت التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 22 مايو الجاري على ملاعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي بمشاركة 24 فريقاً.

وقام كل من عادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، ونبيل قائد مدير إدارة الموارد البشرية بموانئ دبي العالمية، بتسليم كأس البطولة إلى فريق «إم جي إم»، والميداليات والدروع إلى الفائزين بالألقاب الفردية في البطولة.

وحل فريق «دي إتش إل» في المركز الثاني بعد خسارته من الفريق البطل «إم جي إم» بـ 8 نقاط، كما تم تكريم اللاعب سليم قدوس بلقب أفضل رامٍ في البطولة وأفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما تم تكريم اللاعب محمد حسن بلقب أفضل ضارب في البطولة.

وقال نبيل قائد مدير إدارة الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية: «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه ورعايته للرياضة والرياضيين، وتوجيه سموه بتنظيم هذه الفعالية السنوية الجميلة، وأشكر اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا، وأقدم لهم أجمل معاني التقدير على جهودهم في هذا التنسيق الرائع والفعال».

وأضاف: «تمت إضافة لعبة الكريكت إلى فعاليات دورة ند الشبا الرياضية لأول مرة هذا العام، وتحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة جداً خاصة للمقيمين الآسيويين في الدولة، ولقد لمسنا السعادة على وجوه المشاركين».