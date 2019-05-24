عبد الله المري يهنئ «لاند مارك» بجائزة «البصمة الرياضية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بالشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعاية سموه لجائزة «البصمة الرياضية»، وتفضله بتسليم درع الفوز بالنسخة الأولى منها إلى مجموعة «لاند مارك»، مشيداً بجهودهم.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري: طالما مدّنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالدعم اللا محدود، لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع، إيماناً من سموه بأهمية ممارسة الرياضة، وأثرها الإيجابي في بناء شخصية الفرد، وعليه، فقد بارك سموه إطلاق جائزة البصمة الرياضية، لتكريم أصحاب المساهمات الإنسانية والمجتمعية الداعمة لممارسة الرياضة، وهي الجائزة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة وطني الإمارات، في إطار مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، وضمن فئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

تهنئة

وأضاف قائد عام شرطة دبي: "نهنئ مالك مجموعة لاند مارك، وجميع أفرادها، لنيلهم شرف الفوز بجائزة البصمة الرياضية... قدرات بلا حدود، نظير الجهود الكبيرة التي بذلتها المجموعة طوال 10 سنوات، للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة، وأثرها في محاربة مرض السكري، وذلك من خلال المسيرة السنوية التي يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، إضافة إلى دعمهم للبحوث العلمية والطبية لمحاربة مرض السكري".

وأكد سعادته، أنه، وبفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل مجلس دبي الرياضي، ودورة ند الشبا الرياضية، سنوياً، تقديم الجديد من المبادرات، لتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، ودعم جهود المسهمين في انتشارها وتوسيع رقعة المشاركين فيها، لما لها من فوائد كبيرة ومهمة على صحة وسعادة أفراد المجتمع، وتعايشهم مع بعضهم البعض، لا سيما أننا نعيش عام التسامح، ومبادراته الرائدة في كافة المجالات.

يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سلّم درع جائزة البصمة الرياضية إلى ميكي جاكتياني مالك مجموعة لاند مارك، وزوجته رينوكا جاكتياني المدير التنفيذي للمجموعة، وابنته نوشا جاكتياني مدير المجموعة، تقديراً لجهودهم طوال سنوات لمحاربة السكري، من خلال المنظمة الدولية، وجمعية الإمارات للسكري، وإجراء فحوصات، وإطلاق حملات توعوية حول أهمية ممارسة الرياضة لمواجهة المرض.