الطاير: دعم حمدان بن محمد يضع «البصمة الرياضية» في المقدمة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تقدم المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموه بدعم ورعاية جائزة «البصمة الرياضية»، وتفضله بتسليم درع الفوز بالنسخة الأولى منها إلى مجموعة «لاند مارك».

وقال: «يؤكد تسليم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة لاند مارك، وزوجته رينوكا جاكتياني المدير التنفيذي للمجموعة، وابنته نوشا جاكتياني مدير المجموعة، حرص سموه على دعم هذه الجائزة، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، ويمنحها قيمة إضافية، ويضعها في مقدم الجوائز، حيث تم منحها للمجموعة، للجهود الكبيرة التي تبذلها للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمحاربة مرض السكري.

حيث تنظم المجموعة منذ عشر سنوات، مسيرة سنوية توعوية، يشارك فيها أكثر من 22000 من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي، وانطلقت لتصل إلى 5 دول بمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تقديم الدعم المالي السنوي لبحوث معالجة السكري، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كنشاط يومي مهم، يسهم في محاربة الأمراض، وتعزيز صحة أفراد المجتمع».

وهنأ نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ميكي جاكتياني وعائلته، وجميع أفراد مجموعة «لاند مارك»، للفوز بهذه الجائزة الوطنية المرموقة، التي تؤكد حرص الدولة على تقدير وتكريم الجهود والمبادرات الإنسانية، والمساهمات المجتمعية التي يقدمها جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، ويسعى لتقديم خدمة للوطن والمجتمع.

وأكد الطاير أن مجلس دبي الرياضي، سيواصل تنظيم هذه الجائزة، لتقدير المميزين في المساهمات الإنسانية والمجتمعية في المجال الرياضي، وتحفيز الجميع للمساهمة في هذا المجال، الذي يعزز المكاسب الوطنية، وسعادة أفراد المجتمع.