فاسوار: سيناريو لم أشاهده في حياتي

صرح البرازيلي ويليام أوليفيرا «فاسوار»، لاعب فهود زعبيل، أن فريقه حقق ريمونتادا تاريخية في كرة قدم الصالات، بقلب تأخره بخماسية، إلى تعادل 6-6، ثم إلى فوز، حتى إنه لم يشهدها طيلة مسيرته الطويلة في اللعبة، وقال: لعبت في دوريات عديدة، وشاركت في عشرات الدورات، ولكنها المرة الأولى التي أنجح فيها مع فريقي في تحقيق مثل هذه الريمونتادا، وأعيش مثل هذا السيناريو المثير، ما يؤكد أنه لا مستحيل في كرة القـدم.

وأضاف: أنا أثق في كل لاعبي فريقي، ورغم تأخرنا بخماسية، كان لدينا إصرار كبير على تقليص الفارق، ومطاردة الأمل إلى آخر لحظة، وعندما تمكنا من تسجيل الهدف الأول، زادت ثقتنا بأنفسنا.

واعترف فاسوار أنه رغم خبرته الطويلة، إلا أنه كان يعلم أن العودة في 14 دقيقة بعد التأخر بخمسة أهداف كانت أمراً مستحيلاً.